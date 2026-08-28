Chiapas crece en producción de maíz

El campo chiapaneco tiene cifras positivas en varios de sus cultivos estratégicos, de acuerdo con el más reciente informe del Observatorio Ciudadano del Fomento Económico de Chiapas (FEC).

Los datos revelan incrementos significativos en la producción de maíz, café y cacao, aunque con matices importantes en el uso de la tierra y el comportamiento de otros frutos, como el plátano, mango y papaya.

Uno de los hallazgos más destacados del informe es el comportamiento del maíz, cultivo fundamental para la seguridad alimentaria y la economía rural. Entre 2025 y 2026, la producción estatal creció 11.9 %, a pesar de que la superficie sembrada disminuyó 31.2 %. Este contraste refleja un salto en la productividad por hectárea, atribuible a la tecnificación de parcelas, el uso de semillas mejoradas y mejores prácticas de manejo, según analistas del sector.

Una señal alentadora

“Esto demuestra que, pese a la reducción de tierras cultivadas —posiblemente por sequía o reconversión— los productores están logrando rendimientos más altos. Es una señal alentadora para la autosuficiencia alimentaria de la entidad”, señaló el informe.

En el rubro del café cereza, Chiapas se mantiene firme en el primer lugar nacional con una producción de 367 mil 569 toneladas, consolidando su posición como el principal productor del país. Esta cifra reafirma la relevancia del grano aromático en la economía estatal, con más de 90 mil familias que dependen directa o indirectamente de su cultivo.

El cacao, otro emblema del campo chiapaneco, alcanzó una producción de ocho mil 586 toneladas, lo que coloca a la entidad en el segundo puesto a nivel nacional, solo detrás de Tabasco.

Recuperación gradual

Además, entre 2025 y 2026, el cultivo registró un crecimiento de 3.0 %, lo que evidencia una recuperación gradual impulsada por programas de injertación y manejo agroforestal.

El informe también da cuenta de que la producción de mango, papaya y plátano, sufrió disminuciones en 2026 en comparación con el año anterior. Sin embargo, el plátano conserva el primer lugar nacional, mientras que el mango se mantiene en la cuarta posición, lo que habla de una fortaleza estructural en esos cultivos, a pesar de los vaivenes climáticos o de mercado.

El Observatorio Ciudadano del FEC destacó que Chiapas se consolida como una de las entidades con mayor diversidad y peso agroalimentario del país. No obstante, advirtió que los datos obligan a redoblar esfuerzos en materia de infraestructura hídrica, asistencia técnica y comercialización, en especial para los cultivos que mostraron retrocesos.