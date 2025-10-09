Con el firme compromiso de restablecer el orden, la legalidad y la paz en San Cristóbal de Las Casas, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, junto al síndico y regidores, acompañó a la presidenta municipal Fabiola Ricci Diestel a la recuperación del mercado y la terminal de corto recorrido, ubicados en la Zona Norte del municipio.

En conjunto con los tres órdenes de gobierno se ha garantizado la seguridad en el estado, logrando la recuperación de este importante espacio comercial, devolviéndolo a quienes durante más de 13 años lo han ocupado, mil 300 locatarios con esfuerzo y dignidad.

Durante su participación, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) aseguró que en Chiapas nadie está por encima de la ley y que se trabaja de manera permanente para devolver la tranquilidad a las comunidades, barrios y hogares chiapanecos. De igual forma, reiteró su respaldo total a los sectores productivos. “No tengan miedo, regresen con confianza a sus espacios de trabajo. Hoy Chiapas cuenta con un gobierno comprometido con la seguridad”, aseveró.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía a confiar en las instituciones, a denunciar y a contribuir a la construcción de una paz duradera en la región, reiterando su compromiso con el respeto a los derechos de los pueblos originarios, y subrayó que el camino hacia una mejor sociedad se construye con humanismo y Cero Corrupción.

Finalmente, señaló que la SSP permanecerá en todo momento para garantizar la protección de todas y todos los ciudadanos. “No vamos a permitir nunca más que las familias chiapanecas vivan en inseguridad. Las autoridades siempre vamos a estar acompañando a todos los sectores. No vamos a permitir que se metan con el pueblo, con el pueblo no”, concluyó