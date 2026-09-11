Chiapas cuida la salud mental de las juventudes

Durante la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, cuyo lema de este año es “Cambiar la Narrativa”, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo un encuentro con estudiantes de distintos planteles educativos de Chiapas, a quienes motivó a vivir con propósito y convicciones, así como a disfrutar cada etapa de la vida.

En este marco, donde también se puso en marcha a nivel estatal la campaña El ABC de las emociones, el mandatario exhortó a la población, especialmente a las y los adolescentes y jóvenes, a acercarse a las instituciones, así como a personas de confianza para conversar y buscar soluciones ante situaciones de soledad, dificultad o cualquier circunstancia que represente un riesgo para su integridad. Asimismo, invitó a llamar a la Línea de la Vida 800-911-2000, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para recibir apoyo psicológico.

Mensaje

“Cuando tengan un problema de soledad, busquen los espacios de salud. Busquen a su maestra o maestro, a sus familiares, para recibir el amor y el cariño de las personas. A la vida se viene a vivir, no a sufrir; se viene a ser felices y también a acompañar a los demás. La vida está llena de retos, siempre habrá obstáculos y caídas, pero siempre hay que levantarse”, expresó.

El secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, destacó que la salud mental es indispensable para que las personas puedan estudiar, trabajar y desarrollar un proyecto de vida, por lo que llamó a convertirse en agentes de cambio y aliados de quienes atraviesan por una crisis.

Capacitaciones

Al señalar que el propósito es asegurar que toda persona que solicite ayuda sea atendida y reciba seguimiento, informó que más de 12 mil trabajadoras y trabajadores han sido capacitados con la Guía de Intervención Humanitaria mhGAP en las 10 jurisdicciones sanitarias, 13 hospitales y 14 unidades de primer nivel. Añadió que la guía se ha traducido a varias lenguas, debido a que la salud mental no distingue origen ni condición.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, subrayó que en Chiapas se trabaja de manera permanente para prevenir conductas relacionadas con la violencia feminicida, familiar y sexual, así como los suicidios. En este último caso, explicó, se realiza un esfuerzo institucional junto con la Secretaría de Salud en materia de salud mental y emocional, con acciones encaminadas a atender las posibles causas y prevenir más casos.

Casos de suicidio

Asimismo, dio a conocer que en lo que va de 2026 se han registrado 212 casos de suicidio, de los cuales 90 por ciento corresponde a hombres y 10 por ciento a mujeres. Precisó que el 83 por ciento está relacionado con asfixia por ahorcamiento; en segundo lugar se encuentra la ingesta de sustancias tóxicas o venenos y, en tercero, los disparos de arma de fuego. En cuanto a los rangos de edad, indicó que el primero corresponde a personas de 30 a 39 años; el segundo, de 20 a 29 años, y el tercero, de 10 a 19 años.

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, señaló que hablar de salud mental permite reconocer el dolor, pedir ayuda y comprender que detrás de una sonrisa puede existir una batalla interna. Llamó a las y los jóvenes a no enfrentar solos sus problemas y a construir entornos amorosos, respetuosos y seguros mediante el deporte, la cultura, el juego y la conversación. Además, valoró la presencia del gobernador como un mensaje de compromiso con la salud mental y la juventud.

Agradecimientos

Rosa Hernández Martínez, del municipio de Zinacantán, en representación de las personas beneficiarias, recibió la Guía de Intervención Humanitaria mhGAP traducida al tsotsil y agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por esta entrega, que contribuirá a que las y los jóvenes cuiden su salud, se alejen de los vicios y tengan una vida sana.

Estuvieron presentes en este evento el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain; la directora general del Sistema DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González; la directora general del Instituto del Deporte, Bárbara Altúzar Galindo; entre otras personas invitadas.