Chiapas, de los estados más seguros para visitar

La participación de la delegación chiapaneca en el congreso IBTM Américas fue positiva, así lo calificó el coordinador general ejecutivo de la Secretaría de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, quien además destacó los resultados obtenidos en este evento.

Este congreso es considerado como uno de los más importantes para la industria de reuniones en México y Latinoamérica, y Chiapas volvió a participar tras su ausencia en la edición pasada.

En conferencia de prensa, Guillén Gordillo explicó que la estrategia para reposicionar al estado está centrada en el turismo de naturaleza, pero también en traer eventos importantes, como los congresos de los diferentes sectores productivos del país

Destacó que en dicho evento, Chiapas fue calificado por el Observatorio de Derechos Humanos Internacional como uno de los destinos de paz más importantes del mundo, y dentro de los cinco estados más seguros del país.

“Hoy todos los que se dedican a esto pueden confiar en un estado que los va a recibir, con un sector organizado, profesional y con los brazos abiertos”, afirmó el coordinador.

Delegación unificada

Por su parte, Víctor Bermúdez, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes, dio a conocer que Chiapas acudió con una delegación unificada, de más de 50 profesionales de diversos destinos como Palenque, Tapachula, San Cristóbal y Comitán.

Informó que se superó la meta de citas de negocios al lograr 95 atenciones, 30 más de las 65 que tenían programadas inicialmente; además se captaron aproximadamente 600 clientes potenciales, interesados en Chiapas como destino.

La participación contó con el apoyo de la iniciativa privada y tuvo como objetivo promover las capacidades del estado, para albergar congresos médicos y de diversos sectores productivos, generar una derrama económica y facilitar la profesionalización y el conocimiento para los habitantes de la entidad.