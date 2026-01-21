Chiapas debe fortalecer su crítica electoral

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz, dijo que los chiapanecos deberán fortalecer su participación electoral, por lo que las universidades deben ser de nueva cuenta escenarios críticos para formar libres pensadores.

Detalló que los organismos electorales, como los tribunales en materia, trabajan cada uno en su ruta para fortalecer la vida democrática en México y Chiapas, pero es necesario que los ciudadanos participen en este mecanismo.

Explicó que en el contexto de cambios a los modelos electorales es vital que la población tenga interés en estos temas y las universidades como entidades formadoras incentiven el análisis y la crítica de fondo.

En este sentido, el magistrado Gilberto Bátiz llamó a los chiapanecos y actores políticos a adoptar los compromisos comunes que generan comunidad y democracia, pero también pidió a los representantes de organismos electorales a abandonar los monólogos, los diálogos sordos y técnicos, para abrir en su lugar un trabajo abierto a la ciudadanía.

“Estamos ante una gran oportunidad, cambiar el discurso y generar grandes condiciones de participación cívica y electoral, sobre todo de cara a la reforma electoral que será debatida y también los procesos del año 2027”, dijo.

Universidad

Por su parte, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, junto a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), coincidió en señalar que las universidades deben recuperar su papel crítico y de aporte a la participación en México, señalando que la perspectiva actual es de cuestionar con respeto la visión institucional.

Dijo que el convenio de colaboración para establecer las bases específicas para el desarrollo y organización de la “Cátedra Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, -que se realizará en las instalaciones de esa universidad-, genera diversos beneficios, en particular para estudiantes de Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Escuela Judicial Electoral y comunidad estudiantil en general, desde una idea que la Unach y el Tribunal deberán trabajar juntos para arraigar el valor de democracia y transparencia.