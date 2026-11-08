Chiapas despide a uno de sus grandes artistas

El artista, escultor y pintor chiapaneco, Gabriel Gallegos Ramos, murió ayer sábado a la edad de 67 años, informó el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta).

El organismo dedicó un mensaje en el que se unían a la pena que embargaba a la familia, amigos y seres queridos del artista, creador de numerosas esculturas como La Chiapaneca y El Parachico que se encuentran a la entrada de Chiapa de Corzo.

Gallegos Ramos fue alumno del maestro Luis Alaminos Guerrero, quien introdujo a varios personajes chiapanecos a la pintura y escultura moderna. Desde muy joven, Gabriel, quien era originario de El Barrio del Cerrito de Tuxtla Gutiérrez, mostró un talento especial para las formas, misma que fue perfeccionado y que lo posicionaron como uno de los referentes del arte en Chiapas.

Fama internacional

Su obra puede ser vista en distintas partes del mundo, como Colombia, en donde creó la obra La Caverna, la cual es una alegoría al mito de Platón.

Su formación académica en Arquitectura la realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); mientras que en la Esmeralda estudió pintura y escultura.

Una de sus primeras esculturas creadas en Chiapas fue la pieza monumental Maternidad en Ocozocoautla. A estas le siguieron La Chiapaneca y El Parachico, en la entrada de Chiapa de Corzo, de tres metros cada una. El danzante del Mahoma en Ocozocoautla; El Hamaquero, en Berriozábal; La Familia Zoque, en Copoya; Pareja con trajes regionales en San Juan Cancuc y Monumento a la mujer sanfernandense con traje del Yomoetzé en San Fernando.

Asimismo, destacan la escultura del poeta Jaime Sabines en el Mirador de Los Amorosos, un mural en el Centro Cultural “Jaime Sabines”, el Cristo de Copoya en la primera versión de los años 90. También creó obras de formato mediano como Sol-Edades, Mural de la Independencia, La última tarde, La fuga y La Espera.

Gallegos fue un artista integral reconocido por su aportación en arquitectura, escultura y pintura, siendo considerado una figura emblemática del arte contemporáneo en México.