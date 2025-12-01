Chiapas destaca en Feria Internacional del Libro

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la Secretaría de Educación de Chiapas encabezó la presentación del ejemplar “Voces de la Nueva ERA”, obra del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que reúne reflexiones y miradas de autoras y autores chiapanecos sobre los derechos de los pueblos originarios y su papel esencial en la vida cultural del estado.

Durante la presentación, a cargo de Fernando Trejo, responsable de materiales educativos de Chiapas Puede; Fanny López Jiménez, rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach); y Enrique Pérez López, secretario académico de la institución, se destacó que este libro se sustenta en el principio de Jam’ Ach’ Ulel (abrir la conciencia y el corazón), una invitación a repensar el tejido social desde una perspectiva de transformación, humanismo y pluralidad

Visión

Esta visión propone un diálogo profundo sobre cómo las políticas públicas pueden responder de manera efectiva a las necesidades de los pueblos originarios, al tiempo que impulsan su participación activa en la construcción de un futuro más justo, inclusivo y conectado con la diversidad cultural.

El ejemplar forma parte de un proyecto integral que avanza en el estado bajo una visión de inclusión innovadora, centrada en el reconocimiento de las identidades indígenas y en la recuperación de sus conocimientos ancestrales, ejes que fortalecen la política pública de la Nueva ERA.

Respaldo

La Secretaría de Educación respalda y comparte la visión del gobernador Eduardo Ramírez por avanzar con convicción como un gobierno que escucha, reconoce e integra la sabiduría ancestral; así se preserva la identidad cultural y se construye una sociedad más cohesionada, fuerte y participativa.