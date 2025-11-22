Chiapas destaca en producción agropecuaria

De acuerdo al ranking nacional de cifras de producción de productos agropecuarios, Chiapas ocupó el primer lugar en producción de plátano con 544 mil 041 toneladas y café cereza con 393 mil 003 toneladas, le siguen entidades como Veracruz, Puebla, Tabasco y Colima.

Las datos proporcionados por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (Siap) revelaron que hasta en el tercer trimestre del 2025, la entidad estuvo en el top 10 en diversas actividades agropecuarias.

De las posiciones más altas ocupadas en este ranking también destacó la producción de cacao, la cual ocupó el segundo lugar nacional con 8 mil 860 toneladas, por debajo de Tabasco quien se posicionó en el primer sitio con 18 mil 751 toneladas.

Respecto a la producción de papaya la entidad ocupó el tercer lugar nacional con 127 mil 561 toneladas, superado por Colima y Oaxaca, primer y segundo lugar respectivamente. Esta actividad tuvo un crecimiento de producción en el ultimo año del 2.2 %.

Mientras que el mango, aunque tuvo una disminución del 0.7 %, la entidad se posicionó en el cuarto lugar nacional con 275 mil 892 toneladas producidas, Guerrero, Sinaloa y Nayarit ocupan los primeros tres lugares.

En producción de caña de azúcar, Chiapas completó el top cinco con dos millones 948 mil 260 toneladas, el primer lugar es liderado por Veracruz con 20 millones, 563 mil 500 toneladas.

Finalmente, en producción de maíz, la entidad figuró en el sexto lugar nacional con 199 mil 379 toneladas, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas ocupan los primeros tres sitios.

De las posiciones mas “bajas” Chiapas se ubicó en el onceavo sitio en producción de tomate con 58 mil 138 toneladas, en el décimo segundo lugar de sorgo con 9 mil 053 toneladas y décimo tercer lugar en producción de chile verde con 17 mil 595 toneladas.