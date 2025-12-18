Chiapas e Hidalgo impulsan acciones de colaboración

Los gobernadores de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, firmaron, en Pachuca, Hidalgo, el convenio de colaboración para la implementación del Sistema Alterno de Inspección Laboral (SAIL), un mecanismo único en México orientado a fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción, promover la justicia laboral y proteger los derechos de las y los trabajadores, así como el cumplimiento de la normatividad en la materia.

En su mensaje, el mandatario chiapaneco agradeció al Gobierno de Hidalgo por compartir esta plataforma que coloca a México a la vanguardia en el ámbito laboral y destacó que esta herramienta se traducirá en importantes beneficios tanto para el sector empresarial como para la base trabajadora de Chiapas.

“Ustedes son pioneros con este programa innovador que demuestra un profundo sentido humano y fortalece la solidaridad entre la iniciativa privada, el gobierno y las y los trabajadores”, manifestó Ramírez Aguilar.

Reconocimiento

Asimismo, resaltó el trabajo que ha realizado Julio Menchaca Salazar, a quien reconoció como un líder comprometido con el desarrollo de su estado y del país, enfatizando que su administración continuará sumando esfuerzos y compartiendo experiencias con el Gobierno de Hidalgo, con el objetivo de contribuir al progreso de ambas entidades.

Por su parte, el gobernador Julio Menchaca Salazar reconoció la visión y el compromiso conciliador de su homólogo de Chiapas y celebró la firma de este convenio, al considerar que permitirá el intercambio de buenas prácticas y agilizará la responsabilidad del gobierno con las empresas y las y los trabajadores.

“Para nosotros es muy gratificante que esta colaboración se concrete y se traduzca en desarrollo para ambas entidades”, apuntó. Asimismo, expresó su agradecimiento por la solidaridad y el respaldo del pueblo y del Gobierno de Chiapas ante los fenómenos meteorológicos que afectaron de manera considerable a 28 municipios del estado de Hidalgo.

SAIL, un nuevo enfoque de política

A su vez, el secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Hidalgo, Óscar Javier González Hernández, destacó que el SAIL representa un nuevo enfoque de política pública entre Hidalgo y Chiapas para combatir la corrupción y fortalecer la justicia laboral. Subrayó que el sistema facilita a las empresas el cumplimiento de la normatividad mediante esque

mas accesibles, transparentes y con acompañamiento institucional.

El secretario de Economía y del Trabajo de Chiapas, Luis Pedrero González, explicó que esta plataforma será de gran utilidad para la entidad, ya que contribuirá a reducir la brecha de informalidad, apoyar a las empresas en la identificación de áreas de oportunidad y brindar asesoría y orientación, no con un enfoque sancionador, sino con el propósito de salvaguardar los derechos de cada trabajador y promover el cumplimiento de las obligaciones patronales.

En representación del sector empresarial, la directora general de Cables Automotrices de Hidalgo, Jacqueline Cruz Borges, compartió que el SAIL ha sido una herramienta eficaz para mejorar procesos internos y cumplir con la normatividad desde una perspectiva preventiva y humana. Celebró que esta experiencia exitosa de Hidalgo se comparta con Chiapas y reiteró la disposición para seguir colaborando en la construcción de entornos laborales dignos y productivos.