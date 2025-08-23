Chiapas, ejemplo demócrata: Gilberto Bátiz

Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara válido su triunfo como magistrado electo para integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz, dijo que se trata de un triunfo de la democracia en la que Chiapas tiene una representación activa y participativa.

El magistrado explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la validez de la elección ciudadana para integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral, esto luego que se desechará la totalidad de los juicios de inconformidad en materia electoral tras el proceso del pasado domingo primero de junio.

Este encargo, dijo, representa el logro de la democracia en México, del proceso judicial y del pueblo de Chiapas, que destacó por su participación y civismo.

Expresó sentirse honrado con el mandato de la ciudadanía para integrar la Sala y recibir esta encomienda con humildad y compromiso de ejercerlo por los próximos ocho años con responsabilidad, cercanía y convicción democrática.

Expuso además que de inmediato se abocara al análisis propio de su encargo, y a través de su ejercicio fortalecer la vida democrática de Mexico, sin dejar de ver a Chiapas como un ejemplo nacional por su ovación demócrata.