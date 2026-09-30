Chiapas, el estado con menos divorcios

Chiapas registró la tasa más baja de divorcios en México durante 2025, al contabilizar 1.0 por cada mil habitantes de 18 años y más, de acuerdo con la Estadística de Divorcios (ED) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Mientras que Campeche, Nuevo León y Tamaulipas presentaron las más altas, con 4.4, 3.5 y 3.3, respectivamente.

A nivel nacional, se registraron 155 mil 254 divorcios en 2025; de ellos, 154 mil 339 correspondieron a parejas conformadas por una mujer y un hombre; 597 a parejas de mujeres; y 318 a parejas de hombres.

Motivos de separación legal

Las principales causas fueron el divorcio incausado, con 66.4 por ciento, mientras que el mutuo consentimiento fue de 32.5 por ciento.

La edad promedio al iniciar los trámites de divorcio fue de 41.1 años para las mujeres y de 43.6 para los hombres. Asimismo, se registraron 31.6 divorcios por cada 100 matrimonios.

Del total de divorcios judiciales, 22.1 por ciento de los matrimonios disueltos tenían una hija o un hijo menor de edad; 15.7 por ciento, dos; 5.2 por ciento, más de dos; y 56.4 por ciento no tenía.

La custodia se asignó a alguna de las personas divorciantes en 37.2 por ciento de los casos, mientras que en 56.4 por ciento no se otorgó porque no había menores de edad. La pensión alimenticia se asignó a las hijas e hijos en 37.7 por ciento de los casos.

Respecto a la duración legal del matrimonio, 33.1 por ciento de los divorcios correspondió a uniones de 21 años y más; 20.1 por ciento, de 1 a 5 años; 18.0 por ciento, de 10 a 15 años; 14.9 por ciento, de 6 a 9 años; 11.6 por ciento, de 16 a 20 años; y 1.8 por ciento, de menos de un año.

En cuanto a las características de las personas divorciantes, 52.9 por ciento de las mujeres declaró que trabajaba, al igual que 66.8 por ciento de los hombres. De quienes trabajaban, 80.1 por ciento de las mujeres y 72.8 por ciento de los hombres eran empleados.