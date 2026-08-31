Chiapas, el estado más seco del sur

Chiapas es la entidad con la mayor afectación por falta de agua, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México, elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua); tres de cada cuatro hectáreas en el estado presentan algún grado de anormalidad en la sequía.

“Se registraron lluvias por debajo del promedio climatológico en todas las regiones del país” es el panorama que pinta este documento; sin embargo, el resto del país tiene una superficie con sequía de moderada a severa que representa apenas el 3.5 % del territorio nacional.

En Chiapas, el 53.8 % de su superficie se encuentra en condición anormalmente seca (D0) y el 21.6 % padece ya una sequía moderada.

Panorama

El reporte oficial, correspondiente a la primera quincena de agosto, detalla que el norte de México recibió lluvias cercanas al promedio gracias a canales de baja presión y el monzón mexicano; en el sur del país, se registraron precipitaciones por debajo de lo habitual.

A esto se suma el contexto del fenómeno de El Niño en el Pacífico, que históricamente reduce la convección de lluvias en la región sureste y prolonga los periodos de estiaje.

“A pesar del paso de seis ondas tropicales y diversos canales de baja presión en el área, los déficits de lluvia persistieron”, lo que provocó un incremento de las condiciones secas en comparación con julio.

Datos estatales

De los 124 municipios que integran el estado, 44 se encuentran en sequía moderada y 74 se encuentran anormalmente secos. Esto arroja que el 35.5 % de los municipios chiapanecos están ya en algún nivel de sequía, cifra que supera con amplitud la media nacional del 5.9 %.

El organismo de cuenca Frontera Sur, que abarca Chiapas, presenta un 39.4 % de su área sin afectación, un 46.8 % en anormalidad de sequía y 13.8 % en sequía moderada, lo que lo coloca como el más seco entre las 13 regiones hidrológicas administrativas del país.

Afectación

Las afectaciones ya son severas; productores agrícolas y ganaderos de municipios como Las Margaritas, Ocosingo y Palenque han reportado pérdidas en sus cultivos. Y las autoridades estatales han activado protocolos como préstamos a campesinos ante la crisis hídrica.

La temporada de lluvias aún no termina, pero los pronósticos indican que las precipitaciones seguirán siendo irregulares. Y para Chiapas se espera un respiro en el mes de septiembre, con modelos climáticos a mediano plazo que indican lluvias en el mes.