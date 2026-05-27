Chiapas, el paraíso hídrico que urge conservar

Con el compromiso de ejercer una política pública congruente con la visión de la federación, priorizando a Chiapas dentro del escenario nacional, Jorge Joaquín González Bezares asumió la Dirección del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Dijo que el principal reto es encontrar el equilibrio entre la administración de recursos, la rectoría del Estado, la sana relación con los gobiernos locales y la exigencia por conservar en Chiapas el paraíso hídrico que se podría poner en riesgo.

Valentía institucional

El nuevo titular de la Región Sureste, que tiene varios años en la dependencia nacional, dijo que no evitará los temas álgidos, hará frente a la sana relación con los gobiernos estatal y municipales, además de temas de urgente resolución como la inversión en cuerpos de agua, márgenes, sistemas de riego, mitigación del cambio climático; así como la alarmante contaminación a los ríos de la entidad por la falta de operación en plantas de tratamiento.

"En Chiapas me encontré con muchos retos en materia de infraestructura y servicios públicos pero los resolveremos desde la valentía institucional, tengo claro que para atender estos retos es necesario reforzar la relación con el Gobierno del Estado, pero al mismo tiempo tener coherencia con los ayuntamientos para favorecerlos, pero exigirles el mejoramiento de los sistemas de atención al medio ambiente", dijo.

Explicó que existen muchos retos pero se cuenta con la voluntad del gobernador Eduardo Ramírez y a su gabinete, que tiene todo el interés de trabajar en equipo a beneficio de Chiapas y del Sureste Nacional, desde la visión de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum.

Agregó que se están realizando diversas inversiones directas de la federación pero en otros casos se trabaja en coordinación con el Gobierno del Estado, por eso es tan importante contar con la buena voluntad del gobernador Eduardo Ramírez.

Inversiones

Por mencionar algunos de los proyectos, nombró, por ejemplo la inversión de 370 millones de pesos (mdp) en el río Suchiate, creando una protección en el sistema de bordos.

Además de los 260 millones de pesos (mdp) en impulso al campo, en unidades distritos y temporales de riego, donde se cuenta también con aportaciones de productores para reforzar la red global de desarrollo.

Asimismo, señaló el impulso en las zonas suburbanas, donde se tiene una inversión de 186 millones de pesos en redes de agua potable, saneamiento, alcantarillado, entre otros.

Prioridades

Cuestionado sobre Chiapas y su evidente relación con la pobreza y la falta de acceso al agua, dijo que es prioridad atender junto al Gobierno del Estado los 12 municipios de alto rezago, coincidiendo con el gobernador Eduardo Ramírez que este acto representa atender una deuda histórica con los pueblos indígenas.

Explicó que urge conocer sus necesidades, dotar de los servicios de agua básicos y tener una relación de corresponsabilidad.

Pero para ello, dijo, es necesario también tener una coordinación con los ayuntamientos, de estos 12 prioritarios como todos los de Chiapas, y en esa coordinación destaca la urgencia por dejar de contaminar los ríos.

Contaminación de ayuntamientos

Sobre la contaminación que realizan los ayuntamientos al desechar sus aguas negras de forma directa a los ríos, derivada de la falta de operación de las plantas de tratamiento, comentó que se construirán compromisos con los municipios para incentivar a que operen sus plantas en el marco de su Plan Integral Municipal, desde donde se generarán acuerdos de inversión prioritarios para los que las pongan a trabajar.

Esto permitirá tener un entendimiento y compromisos con los ayuntamientos para comprometerlos a que participen en el desarrollo de acciones de operación de las plantas. Ofreciendo también capacitación y un marco de acciones que permita cuidar nuestros cuerpos de agua, desde la rectoría del estado.

"Entre las acciones urge buscar la forma de disminuir el gasto en el consumo eléctrico, por ello buscaremos reducir estos pagos mediante, por ejemplo, paneles solares o mecanismos diversos que garanticen la operación de estas plantas como de todas las obras, pues no permitiremos nunca más elefantes blancos en la entidad", dijo.

Clima

Finalmente, sobre el clima dijo que este año y su cierre será un año relativamente seco, con el fenómeno de "El Niño". Esto significa que a inicio de año las aguas están frías, por ello es menor la evaporación y la lluvia esperada durante el año.

Contexto

Al amparo de la normatividad, los ayuntamientos de Chiapas eligieron pagar unos 73 millones de pesos (mdp) anuales a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en multas que "autorizan" desechar aguas negras a los ríos para redireccionar recursos federales en acciones de impacto político-electoral.

Y es que de los 124 ayuntamientos en Chiapas, solo uno tiene funcionando plantas de tratamiento en apego a la normatividad; el resto paga entre 90 y 200 mil pesos por concepto de multas directamente a la dependencia.

Esto representa un ingreso promedio trimestral para la Conagua de 18 mdp y anualmente 73 mdp. Con ello, los alcaldes "pagan" impunidad y pueden continuar tirando desechos a ríos que ofrecen agua potable, pesca, riego para frutas y verduras, además de actividades de nado y turismo, bajo el argumento de falta de recursos de operación.

Esta práctica de los ayuntamientos no es nueva, data de varias administraciones gubernamentales, en particular de la gestión estatal de 2006 al 2012, donde se construyeron unas 300 plantas de tratamiento por un monto superior a los 500 mdp, que por cierto, no funcionan.