Chiapas, el segundo en servicios para repatriados

Chiapas concentró 52.6 % de las tarjetas SIM o CHIP que la estrategia “México te Abraza” entregó a personas repatriadas en 2025, la proporción más alta del país, por encima de Sonora (27 %) y Tabasco (7.9 %), de acuerdo con el informe elaborado por el Consejo Nacional de Población (Conapo).

El dispositivo sirvió para que los connacionales restablecieran contacto telefónico con sus familiares tras su llegada a México.

En servicios financieros, Chiapas fue la segunda entidad con más atenciones con cinco mil 118, solo por debajo de Sonora, que registró seis mil 532.

En total, Financiera para el Bienestar (Finabien) apoyó a 30 mil 977 connacionales en módulos instalados en nueve entidades, entre ellas Chiapas.

De esas atenciones, 18 mil 407 personas accedieron a algún servicio: 51.5 % a créditos, 34.3 % al cobro de remesas y 14.2 % a la Tarjeta Finabien.

En recepción, el Centro de Atención para Personas Repatriadas (Capre) del Aeropuerto Internacional de Tapachula concentró 12 % de las atenciones del país. Junto con Villahermosa, Tabasco (15 %), la frontera sur absorbió 28 % de los connacionales atendidos.

La mayoría de las repatriaciones ocurrió por vía terrestre en la frontera norte (73.2 %), mientras que 26.8 % llegó por vía aérea a los aeropuertos de Villahermosa, Tapachula y el AIFA.