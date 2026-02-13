Chiapas, el segundo estado con más detenciones

Se han realizado más de 925 mil detenciones a migrantes, 315 mil han sido en Chiapas, lo que lo convierte en el segundo estado con más detenciones de este tipo sólo detrás de Tabasco. Así se señaló en los encuentros de migración que ha organizado el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la frontera sur (Cimsur) en San Cristóbal.

Entre los ponentes estuvo Salvador Gutiérrez, de la Universidad de California, quien señaló que, en entrevistas a migrantes, estos le dicen que ya no buscan el sueño americano, sino el sueño mexicano.

Comitán

En ese sentido, Sandra de la Cruz, quien realizó investigaciones en Comitán, sostuvo que por las políticas migratorias de Donald Trump, las medidas de contención en México se han fortalecido, por lo que muchas mujeres migrantes terminan regresando al propio estado.

En ese sentido, muchas personas, dijo, ya no buscan llegar al centro del país, sino a la capital del estado Tuxtla Gutiérrez. El trabajo de la investigadora se centró en migrantes de tres países: Honduras, El Salvador y Guatemala.

Las migrantes de este último país, señala, se quedaban poco tiempo en los albergues del territorio chiapaneco, sin embargo, las hondureñas y salvadoreñas permanecían más tiempo, esto debido al trayecto más largo que habían realizado.

Del mismo modo, expuso que a las mujeres de Honduras y El Salvador son a las que más se les suele ofrecer trabajo en ámbitos sexuales. Y que todas, al realizar los viajes, están conscientes de las violencias que sufrirán durante el trayecto.

Por su parte, el investigador Isaac Ramírez, informó que no se tienen cifras en relación a las infancias migrantes no acompañadas. En su exposición señaló que es importante a enseñarle a las infancias migrantes a tener cuidado de los secuestros.