Chiapas eleva población con discapacidad

Chiapas registró en 2025 un total de 257 mil personas con discapacidad, equivalentes al 4.4 por ciento de la población total, lo que representa un aumento respecto a 2020, cuando el indicador se ubicó en 4.1 por ciento; así lo revelaron los resultados de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la estructura por edad, la población con discapacidad refleja un envejecimiento más marcado.

La pirámide poblacional por grupos quinquenales evidencia una mayor presencia de discapacidad en edades avanzadas, con una prevalencia más alta entre las mujeres, sobre todo en las de mayor edad.

Ileana Mayés Pérez, directora del organismo en Chiapas, señaló que una de las causas que podría explicar este comportamiento es el tema de la enfermedad o la edad, aspectos que también se indagan en el ejercicio estadístico.

Tipo de discapacidad

Respecto al tipo de limitación de la actividad, para ver, aun usando lentes, pasó de 44 a 46 por ciento. Para caminar, subir o bajar, se observó una ligera disminución de 46.4 a 44.3 por ciento.

Otras limitaciones registraron reducciones: para oír, bañarse o vestirse bajó de 20.9 a 16.4 por ciento; recordar o concentrarse disminuyó de 20.2 a 16.1 por ciento; y hablar o comunicarse también presentó una reducción. En conjunto, no se aprecian brechas importantes respecto al ejercicio anterior en varios de estos rubros.

En cuanto a la causa de la discapacidad, la presentación destacó un aumento en la declaración por enfermedad, que pasó de 41.6 a 47.5 por ciento, colocándose como la principal causa. Le siguió la edad avanzada, que subió de 26.6 a 27.1 por ciento.

La causa por nacimiento bajó de 17.9 a 16.4 por ciento; por algún accidente se mantuvo en 10.3 por ciento; y otra causa disminuyó de 9.2 a 6.2 por ciento.

Con estos resultados, la EIC 2025 permite dimensionar los cambios recientes en la población con discapacidad en Chiapas y orientar la discusión pública sobre las condiciones de vida, la atención y la inclusión de este sector.