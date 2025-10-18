Chiapas en alerta por lluvias intensas

Para las próximas 96 horas se “mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes con puntuales intensas” en Chiapas, destacó el pronóstico especial por cuentas para el Sureste Mexicano del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). También detalla que son diversas las regiones que podrán alcanzar acumulados de hasta 150 milímetros (mm) durante el fin de semana.

Sábado

De acuerdo con el SMN, este sábado 18 de octubre se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas, especialmente en las regiones Sierra y Soconusco del estado, donde se estiman acumulados de precipitación entre 75 y 150 milímetros. Con vientos del este y sureste de 30 a 40 kilómetros por hora.

Para el domingo 19, el pronóstico indica que las lluvias intensas se concentrarán en las zonas norte, noreste y este de Chiapas, manteniéndose los acumulados en el rango de 75 a 150 mm.

Factores

Les condiciones meteorológicas serán propiciadas por la influencia de la onda tropical 38 que será absorbida por la zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico sur mexicano.

En combinación del ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como del Golfo de México, genera un escenario favorable para la presencia de lluvias persistentes.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, ya que estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como posibles deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.