Chiapas, en color rojo por hectáreas quemadas

Con base en el informe semanal más actualizado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Chiapas aparece en color rojo, debido a que está ubicado dentro de los cinco estados con más superficie quemada a consecuencia de los incendios.

La información, actualizada al pasado 5 de marzo, enfatiza que en todo el territorio nacional, han ocurrido mil 238 incendios que han afectado a 30 entidades federativas.

Los siniestros en todo el país, han generado una afectación en 57 mil 576.18 hectáreas. El 98 % de la vegetación que fue impactada, se relacionó con herbáceo y arbustivo y solo un 2 % fue arbóreo.

Local

En el caso de los incendios que han afectado al estado de Chiapas, las estadísticas de la Conafor, muestran que solo una hectárea se ha quemado de renuevo y por ahora no se reportan daños en arbolado adulto.

Los otros números correspondieron a 79.43 hectáreas de arbustivo, además de mil 626.94 de hojarasca y mil 962.74 de herbáceo, para hacer un total de tres mil 670.11.

Posiciones

En lo que corresponde a las zonas que han reportado más siniestros en lo que va del año, el Estado de México ocupó el primer lugar con 229 incendios. La segunda posición la registró Jalisco con 130.

Del tercer al quinto sitio se ubicaron las siguientes zonas: Ciudad de México, Michoacán y Puebla, con 128, 89 y 85 incendios de forma respectiva. En este rubro, Chiapas se encuentra en el noveno lugar con 46.

Más información

En lo correspondiente a la superficie quemada en este 2026, con apenas 39 incendios forestales, San Luis se ubicó en el primer lugar en la cantidad de hectáreas dañadas al llegar a 18 mil 247.42.

En la lista siguieron Oaxaca con 10 mil 35, además de Zacatecas con cuatro mil 804. En el cuarto lugar se posicionó Guerrero con cuatro mil 470 y el siguiente fue Chiapas con tres mil 670.

El reporte semanal de incendios forestales de la Conafor, explica que desconocidas e intencionales, son las causalidades que tienen el porcentaje más alto en relación a lo que puede originar un incendio.

También se destacan otros aspectos vinculados a actividades agrícolas y pecuarias, además de fogatas, quema de basureros, fumadores, cazadores, entre otras actividades.