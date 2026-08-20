Chiapas en el top del dinamismo económico nacional

Hidalgo y Chiapas registraron el mayor dinamismo económico, con tasas de crecimiento promedio anual arriba de tres por ciento.

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que la economía nacional mostró una caída de -0.16%, como media anual, entre el segundo trimestre del 2023 y los primeros tres meses del 2026.

A nivel subnacional, 17 de 32 entidades presentaron variaciones positivas en su actividad económica en el mismo periodo. El primer lugar nacional correspondió a Hidalgo, con un aumento de 3.56% de su ITAEE en los últimos tres años.

En segundo lugar de dinamismo económico en los últimos tres años se ubicó Chiapas con una tasa de crecimiento promedio anual de 3.32%; por subsector, sus pilares fueron minería, servicios y comercio (estos últimos ligados al turismo).

De lo anterior resaltan las estrategias de reducción de tarifas, el aumento en la inversión en publicidad y una mejora en la percepción de la relación precio-calidad que estimularon la demanda del destino.

Se añade, de acuerdo con reportes regionales de Banxico, un mayor uso de líneas crediticias por parte de empresas dedicadas al comercio de bienes de consumo duradero, al igual que la expansión del financiamiento agropecuario.

En construcción, que disminuyó en el periodo de análisis, Chiapas vivió las dos caras de la moneda: del lado positivo se encuentran las obras en el puente de Rizo de Oro, la inversión en infraestructura para servicios básicos y la edificación de vivienda bajo el programa de Vivienda para el Bienestar, mientras del negativo, los ajustes presupuestales y dificultades de planeación que afectaron la obra pública estatal por la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.