Chiapas en la Feria Peninsular de Artesanías

La directora general del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, Marisol Urbina Matus, participó en el corte de listón de la Feria Peninsular de Artesanías, en el Parque Los Fundadores, en Plata del Carmen, Quintana Roo.

En esta edición participan más de 100 artesanas y artesanos de Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Guatemala, con una muestra de la diversidad cultural y el talento de la región peninsular.

Impulso para los artesanos

Este encuentro impulsa la venta directa del productor al consumidor, abre nuevas oportunidades de comercialización y fortalece el bienestar de las familias artesanas, especialmente de las mujeres bordadoras de las comunidades mayas.

Con la expo venta se impulsa el talento local, se preservan las tradiciones y se genera prosperidad compartida.

Urbina Matus acompañó y respaldó el trabajo de las artesanas y artesanos chiapanecos que representaron con gran orgullo a nuestro estado.