Chiapas en noveno lugar en muertes por cáncer

En Chiapas, los tumores malignos representan la novena tasa de mortalidad más alta del país, con 75.6 decesos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) correspondientes al primer semestre de 2025.

La entidad también tiene un panorama complejo al concentrar una de las prevalencias más altas de cáncer infantil a nivel nacional, cifras que encienden las alertas en el sector salud.

A nivel país, los tumores malignos se posicionaron como la tercera causa de fallecimientos durante ese periodo, con 23 mil 678 casos registrados, las entidades con la tasa más alta fueron Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.

De acuerdo con especialistas, el cáncer ocurre cuando se producen mutaciones en un grupo de células normales del organismo y generan un crecimiento incontrolado. Estas células pueden diseminarse a otras partes del cuerpo a través de la corriente sanguínea y del sistema linfático.

Entre los signos y síntomas asociados al cáncer se encuentran fatiga, bultos o zonas de engrosamiento bajo la piel, cambios de peso y en la piel, tos persistente, dificultad para respirar o deglutir, ronquera, indigestión persistente, dolor muscular, fiebre o sudoraciones nocturnas persistentes.

La mayoría de las personas con diagnóstico de cáncer tienen 65 años o más, aunque la enfermedad puede presentarse a cualquier edad. El cáncer puede demorar años en manifestarse.

A nivel nacional, se registraron 207 mil nuevos diagnósticos por algún tipo de cáncer durante 2022. Los de mayor incidencia fueron cáncer de mama, próstata, colorrectal y tiroides.