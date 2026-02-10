Chiapas en primer lugar por casos de miasis

La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSA) federal, precisó que en la última semana se presentaron ocho casos nuevos, cuatro en Chiapas, dos en Yucatán y dos en Guerrero.

Explicó que estos se ubicaron en los municipios de Unión Juárez, Tapachula, Suchiapa y Tuxtla Chico en Chiapas; Mérida e Izamal, en Yucatán; Azoyó y Copala, en Guerrero, en personas mayores de edad y de los cuales, solamente dos permanecen hospitalizados y el resto con tratamiento ambulatorio.

De acuerdo con la dependencia de Salud, la entidad chiapaneca registra el primer lugar con 103 casos acumulados, seguido de Yucatán con 16; Quintana Roo y Oaxaca con seis cada uno; Campeche con cuatro, mientras que Tabasco, Veracruz y Guerrero, dos en cada estado.

La miasis en humanos es una parasitosis ocasionada por larvas de moscas, las mismas que provocan el gusano barrenador del ganado (GBG).

Estas depositan sus huevecillos en heridas abiertas, generando comezón, dolor agudo o alguna protuberancia roja creciente, por lo que recomiendan extremar la higiene.

Por ello, la institución pide que se mantengan las medidas preventivas y no automedicarse, así como cuidar del ganado y las mascotas para evitar la diseminación de la enfermedad.