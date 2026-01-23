Chiapas en primer lugar por muertes maternas

La información más actualizada del Informe Semanal “Notificación Inmediata de Muerte Materna”, publicado en la Dirección General de Epidemiología (DGE), reveló que Chiapas inició este 2026 en el primer lugar en relación a las muertes maternas.

La información muestra que en el arranque del año la entidad tiene confirmadas tres muertes, misma cantidad registrada por Veracruz, y después le siguió Nayarit, Nuevo León y Durango, los cuales alcanzaron dos, dos y una defunción, respectivamente.

Disminución

El informe, con información que comparte la página de la DGE, detalló que “En un comparativo hasta la segunda semana de enero de 2026 se registraron 13 defunciones, en tanto que para el mismo corte de 2025 se registraron 15. Lo descrito representa una disminución de dos defunciones en el 2026 con respecto al 2025, con un porcentaje de 13.3 %”.

Las cifras enfatizan que por ahora son en los servicios públicos de salud (IMSS Bienestar) donde se concentra el 53.8 % de los fallecimientos que son siete casos.

Sobre lo que ocurre en el país por este tema, “la razón de mortalidad materna preliminar calculada es de 16.9 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa una disminución del 12.3 % en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior”.

Defunciones

En el caso de Chiapas, las defunciones confirmadas se ubicaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una más en el IMSS OPD y una tercera se ubicó como sin atención y otras.

El informe mostró que fue de 35 a 39 años de edad donde se notificaron las muertes maternas.

“Las tres principales causas de defunción son: Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (23.1 %); Enfermedades del sistema respiratorio (15.4 %) y Enfermedades del sistema circulatorio (15.4 %)”, detalló la información.