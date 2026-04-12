Chiapas en séptimo lugar por incendios forestales

Chiapas enfrenta una temporada crítica de incendios, en lo que va de 2026 registra un total de 127 incendios que han dañado cerca de ocho mil hectáreas de áreas forestales y pastizales consumidas, de acuerdo con el Centro Estatal de Protección Civil (PC), Monitoreo de Riesgos y Manejo del Fuego.

Del 1.º de enero al 2 de abril de 2026, se han registrado un total de 127 siniestros entre incendios forestales, quemas de pastizales y eventos urbanos, que han afectado una superficie de siete mil 855 hectáreas.

Tan solo en la última semana analizada, del 27 de marzo al 2 de abril, se contabilizaron 18 incendios forestales con daños en 337.5 hectáreas, además de 28 quemas de pastizales y 18 incidentes urbanos.

Al alza

Las cifras mostraron una tendencia al alza, sobre todo en zonas forestales, donde la superficie afectada incrementó 16.02 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que enciende alertas entre las autoridades ambientales y de Protección Civil (PC).

Por regiones, el Istmo Costa se posiciona como la zona más golpeada, con cuatro mil 100 hectáreas afectadas a través de 21 incendios.

A nivel municipal, Arriaga encabeza la lista con mil 942 hectáreas dañadas, seguido de Tonalá con mil 344 hectáreas, y Villa Corzo con 598 hectáreas consumidas por el fuego.

ANP

En cuanto a Áreas Naturales Protegidas (ANP), la reserva de La Sepultura destaca como el ecosistema más afectado, con dos mil 249 hectáreas impactadas por 13 incendios, lo que representa un foco rojo por su valor ambiental y biodiversidad.

Sobre las causas, el informe detalló que, de los incendios forestales contabilizados a nivel nacional, al menos 17 han sido provocados de manera intencional y nueve están relacionados con actividades agrícolas; sin embargo, en la mayoría de los casos (42), el origen permanece sin determinar.

Combate

Para contener la emergencia, brigadistas de los tres niveles de gobierno, junto con voluntarios, han desplegado una fuerza operativa equivalente a seis mil 468 días / hombre, logrando combatir de manera directa 65 incendios en la entidad.