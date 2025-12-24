Chiapas en zona crítica de mortalidad materna

Aunque la razón de mortalidad materna nacional muestra una ligera disminución, Chiapas se mantiene entre los estados con más defunciones asociadas al embarazo, parto y puerperio. Con 40 casos registrados hasta la semana epidemiológica 50, ocupa el segundo lugar nacional, solo por debajo del Estado de México.

Las autoridades sanitarias señalaron que persisten fallas en la atención oportuna y en la cobertura de servicios, mientras que casi una tercera parte de las muertes ocurrieron sin atención médica.

De acuerdo con los datos más recientes de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Estado de México, Chiapas y Jalisco concentran los registros más altos, lo que evidencia desigualdades persistentes en el acceso a servicios médicos oportunos y de calidad.

Según el Informe Semanal de Notificación Inmediata de Muerte Materna, correspondiente a la semana epidemiológica 50 (corte al 14 de diciembre), la razón preliminar de mortalidad materna es de 25.2 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, cifra que representa una reducción de 8 % respecto al mismo periodo de 2024.

Sin embargo, esta disminución no se refleja de manera uniforme en todas las entidades.

Entre el 1 de enero y el 14 de diciembre, el Estado de México registró 70 defunciones maternas, seguido por Chiapas con 40, Jalisco con 31, Veracruz con 26 y la Ciudad de México con 22.

Estas cifras colocan a Chiapas en una zona de alerta, pues mantiene históricamente una brecha en infraestructura médica, personal especializado y accesibilidad geográfica, especialmente en zonas rurales e indígenas.

Expertos señalaron que muchas de estas complicaciones pueden evitarse con controles prenatales adecuados, vigilancia médica constante y atención obstétrica inmediata ante señales de alarma.

El reporte federal detalló que en Chiapas, las defunciones se distribuyeron de la siguiente manera: IMSS-OPD (18 casos), IMSS-Bienestar (3 casos), Secretaría de Salud (2 casos), IMSS (2 casos), sin atención médica (14 casos).