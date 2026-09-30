Chiapas enfrenta condiciones laborales desfavorables

El 51.0 por ciento de las personas ocupadas en Chiapas se encuentra en condiciones críticas de ocupación, frente al 38.0 por ciento registrado a nivel nacional, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano del Fomento Económico de Chiapas.

Esto significa que más de la mitad de la población ocupada en la entidad enfrenta situaciones laborales desfavorables, y la distancia respecto al promedio del país es de 13 puntos porcentuales.

Sin acceso a salud

El Observatorio también documentó que el 81.2 por ciento de la población económicamente activa ocupada en la entidad no tiene acceso a servicios de salud, mientras que la cifra nacional es de 59.9 por ciento.

La diferencia, de 21.3 puntos porcentuales, refleja una importante brecha en protección social, según el análisis del organismo.