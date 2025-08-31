Chiapas: entre la sed y la abundancia

En el marco de la Semana Mundial del Agua, Adriana González, coordinadora de proyectos del Fondo de Conservación y Sustentabilidad (Foncet), detalló los esfuerzos que se realizan en Chiapas para garantizar la disponibilidad del agua en el territorio.

Los esfuerzos de gestión comunitaria incluyen talleres de sensibilización sobre la cultura del agua, la construcción de infraestructura para su almacenamiento y saneamiento, como tanques de ferrocemento y baños secos o composteros.

González explicó que una de las líneas de trabajo del Fondo se centra en el acceso, saneamiento y conservación del agua.

“Trabajamos a nivel de cuenca”, afirmó, “con trabajos de ordenamiento territorial, trabajo con productores y esfuerzos de reforestación que nos garantizarán tener agua en el futuro, agua de calidad, agua limpia”, sostuvo.

Paradoja

Aseguró que es un reto paradójico, para ser uno de los estados con mayor disponibilidad de agua en el país, pero también con menor acceso al agua potable.

“Es un poco contradictorio” reconoció, “somos uno de los estados con mayor disposición de agua en el país, pero al mismo tiempo con menor acceso al agua potable”, subrayó.

Sobre la disponibilidad del recurso, advirtió que las proyecciones de cambio climático indican que la situación se agravará en todo el estado.

Este problema afecta a nivel general, pero son las comunidades rurales dispersas las que tienen el menor acceso.