Chiapas entre los estados con mayor exportación

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el estado registró un crecimiento del 22.3 % en el valor de sus exportaciones durante el segundo trimestre de 2025, superando ampliamente el promedio nacional de 5.2 % y colocando a la entidad entre las cinco con mayor avance anual en el país, solo detrás de Quintana Roo, Chihuahua, Jalisco y Zacatecas.

Según cifras del organismo, entre abril y junio, las exportaciones chiapanecas sumaron 422.3 millones de dólares (mdd), destacando que se trata del nivel más alto en los últimos 18 meses.

Además, la cifra representa una recuperación significativa respecto al primer trimestre del año, cuando se reportaron 297.9 millones, y frente a los 345.2 millones registrados en el mismo periodo de 2024.

Principales sectores

En este ámbito, el dinamismo está representado principalmente por el auge del sector manufacturero, que creció 53.4 %, por su parte las exportaciones agropecuarias crecieron un 36.9 %); mientras que las mineras un 36.2 %; lo que muestra un proceso de diversificación en la estructura productiva del estado.

Asimismo, en el mes de mayo, los principales productos exportados a nivel internacional fueron el café, incluso tostado o descafeinado; la cáscara y cascarilla de café y sucedáneos del café, con este mismo en cualquier proporción (US$20.1M).

Siendo los principales destinos de exportación: Estados Unidos (US$22.9M), Bélgica (US$2.89M) y Alemania (US$1.84M).

Por otro lado, en el panorama nacional, las exportaciones alcanzaron un total de 146,983.5 millones de dólares.

Aunque los estados con mayor participación continúan siendo Chihuahua (17.8 %), Coahuila (12.1 %) y Nuevo León (9.8 %), el repunte de Chiapas lo coloca como un actor emergente dentro del mapa exportador del país.