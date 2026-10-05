Chiapas, entre los estados con mayor informalidad

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la informalidad laboral es uno de los principales retos para el mercado en Chiapas. La entidad se encuentra entre los estados del país con las tasas más elevadas de personas que laboran sin seguridad social o sin la protección legal e institucional correspondiente.

Los datos correspondientes al primer trimestre de 2026, más del 70 por ciento de la población ocupada en Chiapas se encontraba en condiciones de informalidad laboral, un escenario que comparte con entidades como Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Puebla.

La informalidad laboral comprende tanto a quienes trabajan por cuenta propia como a personas asalariadas que no se encuentran registradas o protegidas por los marcos legales y normativos correspondientes.

Por ello, no se limita únicamente a quienes laboran en pequeños negocios o en la vía pública, sino que también puede presentarse en empresas, instituciones, actividades agropecuarias y en el trabajo doméstico remunerado.

Sectores

Del total de trabajadores informales en el país, 29.5 por ciento se ubicó en el sector informal de la economía; 12.9 por ciento en empresas, gobierno e instituciones; 8.7 por ciento en actividades agropecuarias y 3.7 por ciento correspondió al trabajo doméstico remunerado.

Actividades con mayor informalidad

Entre los sectores económicos con las mayores proporciones de trabajadores informales a nivel nacional destacan la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, con 84.6 por ciento de su población ocupada en esta condición.

Le siguen otros servicios, con 83 por ciento; construcción, con 81.5 por ciento; servicios de hospedaje y preparación de alimentos y bebidas, con 71.2 por ciento, y servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, con 64.4 por ciento.

Estas actividades tienen presencia importante en nuestro estado, donde las actividades agropecuarias, el comercio, los servicios y la construcción representan fuentes relevantes de empleo para la población.

Mientras entidades del sur y centro del país, entre ellas Chiapas, registran tasas de informalidad superiores al 70 por ciento, estados del norte como Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Baja California y Baja California Sur presentan porcentajes considerablemente menores, de entre 34.2 y 38.6 por ciento.