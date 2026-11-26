Chiapas fue nominado a los Premios Heel de MPI, uno de los reconocimientos más importantes de la industria del turismo de reuniones en México, que distingue a quienes contribuyen al desarrollo y al fortalecimiento de este sector.

La nominación corresponde a Chiapas Meetings (OCV de Chiapas), que compite como finalista en la categoría Excelencia en el Mercado (Empresa) de la X (décima) Edición de los Premios Heel 2026, a celebrarse el 2 de diciembre de 2026 en la Ciudad de México.

Reconocimiento

De acuerdo con la información emitida por la Oficina de Convenciones y Visitantes Chiapas, este galardón distingue a las organizaciones que por su visión comercial, estrategias innovadoras de mercadotecnia y capacidad de posicionamiento, logran detonar nuevas oportunidades de negocio y elevar la proyección de los destinos en la Industria de Reuniones.

La nominación se debe en gran medida al trabajo de promoción para reposicionar a la entidad chiapaneca como un destino competitivo para congresos, convenciones y eventos, aunado al esfuerzo compartido entre el Gobierno del Estado y el sector empresarial de la industria, una sinergia conjunta para una proyección a nivel nacional.

Objetivo

La dependencia señaló que mantiene su visión de hacer más con menos, eficientar los recursos y ser efectivos, concentrando los esfuerzos en oportunidades que generen resultados y dejen un legado positivo en Chiapas.

Asimismo indicó que esta nominación los motiva a seguir trabajando, fortaleciendo alianzas y demostrando que el estado tiene todo para ser protagonista en la industria de reuniones.