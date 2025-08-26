Chiapas, entre los principales productores de caña

Más de 170 mil familias forman parte de la industria cañera aportando a la soberanía alimentaria de la nación en 267 municipios de 15 entidades federativas, las principales hasta 2024, según registros oficiales fueron: Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas.

Estos estados producen la materia prima para los ingenios y para otras muchas actividades de las que dependen 500 mil empleos directos, así lo señaló el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, en el marco del Día Nacional del Cañero.

Este día fue instituido en 2023 para visibilizar la importancia de esta actividad productiva. La producción de caña de azúcar es una fuente vital de empleo, especialmente en áreas rurales.

Berdegué anunció que, como parte del Plan México, el Gobierno de la República trabaja en la creación de una nueva industria nacional de etanol y bioturbosina a partir de la caña de azúcar.

Indicó que, la aviación mundial tiene la obligación de que al menos el 10 % de la turbosina que se consume provenga de fuentes renovables, y para eso el azúcar es una fuente maravillosa.

Eso puede generar toda una nueva industria en el país que demandará cientos de miles de toneladas de azúcar, ayudando a descomprimir la situación de sobreoferta y sostener los precios de sus producciones.

“Los cañeros no solo producen caña, producen soberanía alimentaria de la nación. Estoy seguro de que, como antes lo hicieron sus padres, sus madres y sus abuelos, saldrán adelante una vez más con la frente muy en alto”.