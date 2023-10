Chiapas es ejemplo de finanzas sanas: Javier Jiménez

En entrevista exclusiva, Javier Jiménez Jiménez, secretario de Hacienda del Estado, dijo que la entidad es ejemplo nacional en manejo hacendario y que mantiene finanzas sanas; aseguró que antes de terminar el sexenio se pagarán todos los compromisos adquiridos en esta administración y dio a conocer que sí contendrá por un cargo de elección popular en el periodo que se avecina. Esta es la entrevista:

JL: Bienvenido, secretario. La Secretaría de Hacienda es una de las secretarías más importantes en el estado, y en toda la entidad hay un trabajo muy relevante que se está haciendo desde que inició la administración del doctor Rutilo Escandón. Quisiera empezar esta entrevista con esta pregunta. Estamos al quinto año de este gobierno, ¿cuál es el estatus de las finanzas públicas del estado de Chiapas al día de hoy?

JJ: Fíjate, Jonathan, como bien dices, la Secretaría de Hacienda, y me atrevo a decirlo de esta manera, es un eje central dentro del comportamiento de las políticas públicas del Gobierno del Estado, y también lo digo reiteradamente, que agradezco y reconozco la confianza y el respaldo del mejor gobernador de Chiapas, de Rutilio Escandón Cadenas. Pero asimismo, decirles a todas y a todos, y a ti, Jonathan, por supuesto, cómo estamos en este momento. Ya llevamos casi cinco años de gestión administrativa, presupuestal, financiera. Ha habido diferentes situaciones. Recordemos el 20, 21, con el tema de la pandemia. La contingencia de salud. Pero a pesar de todo ello, hemos logrado estabilizar y sobre todo, que no generamos un solo peso de deuda hasta la fecha.

JL: Eso es algo bien importante. Creo que durante varios sexenios no se había llegado a tal punto.

JJ: Fundamental, mi querido Jonathan, porque esto también nos ha permitido que en todo este análisis y sobre todo algo que también hay que decirlo, que cuando iniciamos la administración recibimos con números negativos o calificaciones negativas de las empresas calificadoras más importantes del país, como HR Rating, Standard & Poor’s, Moody’s. Sin embargo, a través de los años fuimos contrarrestando y en estas fechas, puedo decirlo, que estamos en un nivel de calificación en cada una de estas empresas calificadoras, en un nivel alto o AAA, como se conoce en este análisis. Y eso nos debe llenar de orgullo a todas y a todos.

JL: ¿Cómo se llegó a ese punto, secretario?, considerando lo que nos acabas de compartir, finanzas que no estaban en los mejores números, una administración que además tuvo que hacer frente a una pandemia y a una circunstancia económica compleja para todos, pero en las finanzas y en el aparato administrativo, pues pega.

JJ: Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo se logra y cuáles fueron las estrategias importantes que se tuvieron que adoptar? De manera estricta desde el principio instrumentamos un plan de ahorro presupuestal, de economías presupuestales como técnicamente se conoce y desde luego, apretándonos el cinturón con todos los titulares del Gobierno del Estado y dentro de ellos el propio Congreso del Estado, el Poder Judicial del Estado, haciéndoles el llamado reiteradamente. Me toca a mí la labor de estar haciendo el llamado, de estar convocando a todos los equipos de trabajo, desde índoles administrativos, planeación, controles, los controles internos, y todo este conjunto de actividades nos fue permitiendo avanzar y establecer herramientas específicas de tecnología. Este es otro tema también muy interesante.

JL: ¿Cuáles son ellas, secretario?

JJ: Te puedo citar por ejemplo, mira, se habilita o se instaura una plataforma electrónica. Esta plataforma electrónica implicó desde que la echamos a andar que fue en el 2020, en donde vigilamos a todos los organismos públicos, de tal manera que también lo debo decir de esta forma. La composición de nuestro presupuesto deriva del presupuesto federal y del presupuesto local. En el presupuesto federal siempre se suscitaba un escenario y se hablaba de un subejercicio. Ese subejercicio implicaba que cada cierre de año había que retornar a la Federación. Recurso público que si bien ya se había autorizado en el Congreso de la Unión y desde luego en el Congreso local; resulta que por el no cuidado adecuado ni seguimiento adecuado en el pasado, se tenía que regresar a la Federación.

JL: ¿Era cuando no se usa en un recurso?

JJ: Cuando no se usaba, por eso se hablaba de subejercicio. No lo ocupabas en el tiempo, en el momento adecuado, se vencían los plazos y entonces había que regresarlo. Eso nos ha funcionado muchísimo en esta plataforma electrónica. Por eso, cada año nuestro presupuesto público nos ha alcanzado, se ha invertido adecuadamente, pero con esta plataforma le dimos el seguimiento hasta la fecha de manera muy puntual. No retornamos a la Federación y somos de los estados menos observados por la autoridad superior de la Federación, porque todo el recurso público se está aprovechando y se está invirtiendo.

JL: En la lucha de la transparencia a ti, secretario, te toca cuando entras en esta administración que coincide con la administración federal del presidente López Obrador que ha tenido además, pues una visión y una meta muy clara en contra de la corrupción. Me imagino que hubo dificultades, una administración y hablo no únicamente de la federal, las estatales y en todos lados, donde habían costumbres no sanas para las finanzas. ¿Cómo fue?, ¿qué dificultades hubo, secretario?

JJ: Mira, sí es una realidad que al principio de la administración pública, te hablo específicamente en el 19, fue complejo ir adaptando nuestros criterios, nuestras, si bien es cierto que hay una norma general en la aplicación de los recursos públicos y sobre todo el transparentarlos permanentemente; es una es una regla que nosotros implementamos y lo digo de manera muy respetuosa al personal operativo, pues de entrada por darte un dato, desde que entramos también está bajo nuestra responsabilidad la coordinación general de recursos humanos, por darte ese dato.

JL: Esta calificación es AAA, ¿Qué implica? ¿Qué es? ¿Qué significa?

JJ: En materia de calificación de las empresas calificadoras, la tabulan de rango de mínima, media y máxima. Y hablar de AAA es la máxima calificación que puede tener un estado en el buen manejo de la deuda y en el buen manejo y en las buenas prácticas de los recursos públicos del Estado.

JL: ¿Y eso implica que el Estado podría adquirir deuda con toda libertad, si quisiera?

JJ: Totalmente. No, no. Si te contara.

JL: Pues cuéntanos, secretario.

JJ: Todos los bancos reiteradamente nos ofertan que si requerimos algún préstamo, sobre todo, por ejemplo, un comportamiento de cada año que se presenta, es el cierre de año en las prestaciones de beneficios, de prestaciones sociales para los trabajadores, y empiezan ya las llamadas. Oigan, ya viene el aguinaldo, ¿no requieren un fondo para poder subsanar? Pero te platico y les platico que estamos tan preparados que constituimos un fideicomiso, que cada mes que nos que nos aporta la Federación vía participaciones, lo vamos ahorrando. Entonces, cuando ya llegamos al cierre de año, ya tenemos la bolsa para los aguinaldos. Y desde que nosotros iniciamos, ahí también creo que vale la pena comentar esto, nos adaptamos a la Federación y adelantamos un 50 % del aguinaldo. Justo en las fechas del Buen Fin, en noviembre. Esto ha sido año con año, desde el 19. Año con año lo venimos haciendo porque nos fuimos metiendo y a ordenar la casa. Y todo esto ha sido recurrente en varios renglones. Por eso, regresando al tema de las calificadoras y al AAA, este denota o es un enfoque de máxima confianza.

JL: Es punta de lanza y esto lo podemos ver en varios rubros, pero el hecho de que este nombramiento te lo hayan dado, secretario, implica y hace notar un trabajo muy incisivo en las finanzas sanas. El sureste de la República es hoy día una región del país que tiene los ojos puestos, no únicamente de las instituciones, del presidente, etc. Las finanzas de la gente, ¿cómo van en términos generales?

JJ: Hablar de finanzas sanas es hablar de confianza y estabilidad económica. ¿Y cómo ha incidido en el bolsillo de cada una de las familias de nuestro querido Chiapas? Ha repercutido de tal manera que, por ejemplo, nosotros mismos como Secretaría de Hacienda hemos hecho promociones de beneficios y de descuentos adicionales a los que tradicionalmente se venían haciendo. Y podemos notar que ya de por sí se hacían los primeros tres meses del año. Ahora lo hacemos en el segundo semestre y lo veníamos haciendo casi los últimos tres años. Imagínate de descontar hasta el 100 % en multas y recargos. De julio a la fecha y lo hacemos cada segundo semestre los últimos tres años. Eso ha permitido que aquel contribuyente, él o ella, que debe 10 mil pesos, paga dos mil 500 en promedio. Imagínate la dimensión de ese beneficio del descuento del 100 % de multas y recargos. Entonces esto le favorece muchísimo al bolsillo de las familias chiapanecas en el renglón de contribuciones, que es una obligación fiscal .

Es más, después de cerrar la pandemia, estamos hablando en el 21, el estado que más creció en términos económicos, a través de un crecimiento económico, fue Chiapas. Y sobre todo también señalar un dato relevante que se ha externado, de que a través de Coneval e Inegi, históricamente a nivel nacional y a nivel estado hay una baja de la pobreza en México. A nivel nacional se expresa en un promedio a la baja de la pobreza en México del 5 % y a nivel Chiapas del 10.6 %.

JL: Es muy grande.

JJ: Altísimo. Históricamente, y lo digo de manera muy categórica, no hay un sexenio en la historia de Chiapas que tenga ese comportamiento de beneficio y de reducción de la pobreza en Chiapas. Y cuando hablamos del 10.6 %, nos estamos refiriendo, en promedio de nuestra población, yo creo que ya andamos en unos 6 millones de habitantes. Estamos hablando de 600 mil habitantes de chiapanecos y chiapanecas que ya están alcanzando un mejor nivel de vida.

JL: ¿Qué habría que hacer? Lo importante en muchos casos es la continuidad. A veces se logra, otras veces no. ¿Cómo perfilas el buen manejo hacendario para los próximos años?

JJ: Primero un deseo y que gustaría que me pidiera mi opinión cuando se diera el relevo. Con mucho gusto daría mi opinión, mi punto de vista, porque somos chiapanecos, queremos a nuestro estado, y la ruta y la inercia que llevamos se debe mantener para que Chiapas siga creciendo, le siga yendo bien a los chiapanecos, a las chiapanecas.

JL: Eso rompe una tesis que se venía manejando por años, que solo mediante endeudamiento era posible salir.

JJ: Y no es cierto, ya comprobamos en este sexenio y con una pandemia de dos años de por medio. Entonces, imagínate si no se hubiera dado a la pandemia. Entonces por eso vengo diciendo que es muy importante aprovechar las herramientas tecnológicas, pero lo más importante es la disciplina, la disciplina de comportamiento, la disciplina de trabajo, la disciplina del actuar, de todos los que están involucrados en los diferentes organismos públicos. Y por supuesto, el principal actor que ha llevado una disciplina en todos los sentidos, pues es nuestro gobernador.

JL: ¿Sobre qué líneas o ejes instruyó el gobernador trabajar de un inicio en el tema hacendario secretario?

JJ: Fundamentalmente el eje social. Salud, se le apostó muchísimo al tema de salud. La infraestructura de obra pública. De igual manera, creo que como nunca en la historia en Chiapas se ha hecho una inversión… Mira, tenemos desde luego la información muy clara de que hay un apoyo muy importante a la Federación, pero la inversión estatal ha sido tan importante porque, pues si alguien lo sabe, es tu servidor, en el sentido de que para cada situación que acontece o que se requiere el estado sale a avanzar y a atender esa derrama económica.

JL: Estaba yo leyendo algunos informes e incluso los recursos públicos han podido en este momento ponerse en algunos fondos de inversión, ¿es así?

JJ: Ah, por supuesto. Sí, claro. Generamos intereses. Las inversiones nos generan intereses y los intereses nos están sirviendo para seguir invirtiendo. Ya invirtiendo en obra pública, invirtiendo en infraestructura hospitalaria, o sea invirtiendo en donde van aconteciendo las necesidades más prioritarias. Pero eso creo que también históricamente, ¿cuándo se había visto que en un estado se estuvieran teniendo intereses por inversiones en ciertos documentos de este bursátiles?

JL: Secretario, te veíamos muy perfilado para la gubernatura del estado. ¿Qué pasó? ¿Por qué te nos bajaste? Cuéntanos. Con toda esta experiencia, con todos estos aciertos, creo que esperábamos que te destaparas dentro de poco.

JJ: Sí, mira, te quiero comentar y desde luego a toda la audiencia, que tu servidor estaba en un contexto y con un agradecimiento a todo el pueblo de Chiapas que veían en tu servidor como una posibilidad, como bien lo dices, pero yo quiero decirte que hay momentos en donde se tiene que tener mucha madurez política, paciencia, ser respetuoso y también hay ciertos; por ejemplo, en mi posición, manejar y cuidar el recurso público. Muchas veces demanda también este tipo de tareas y creo que vamos a estar en un contexto y seguramente lo que venga, lo próximo que pueda venir, seguramente vamos a seguir sirviendo a Chiapas, porque a Chiapas se puede servir de muchas maneras, de muchas formas. A ver si no me llaman la atención, pero lo voy a decir. Pero vamos a seguir trabajando en términos de ánimo político. Vamos a pensar en lo que viene inmediato y si las condiciones se dan, ahí vamos a estar. Ahí nos vamos a apuntar en la boleta, pero hay que esperar los tiempos desde luego.

JL: Pues es que además eres consejero estatal y nacional de Morena, ¿no? Te tendrías toda la facilidad de hacerlo, ¿no? Porque tienes un trabajo además político, además de la administración.

JJ: Sí, sí, claro, solo que hay que esperar los tiempos. Hay que esperar. Estamos con mucho entusiasmo, con muchos deseos. Hay que ayudar, seguir ayudando a Chiapas y donde estemos vamos a estarlo haciendo.

JL: Secretario, ¿cómo cierra este año en términos presupuestales? ¿Cómo cerrará?

JJ: Bien, muy bien. Yo diría muy bien porque vamos nuevamente a cerrar un año con liquidez, y vamos a ir solventando todos los compromisos. Como te decía, hace un momento los compromisos de prestaciones sociales, los compromisos con las universidades, porque en el caso de las universidades nos demanda que a través de un convenio con la Federación, la Federación aporta una cantidad, un porcentaje y de igual forma el estado. Y ese era un problema que heredamos. Cuando llegamos no estaba sucediendo eso y nosotros cada año lo hacemos. O sea, vamos previendo con mucha prevención. Siempre como bien señalamos, al grado que invertimos.

JL: ¿Qué son los juicios mercantiles, secretario?

JJ: Son demandas de empresas del pasado, de hace 10 años, 15 años y por proceso legal a veces caen en este año o pueden caer el siguiente año. Entonces no lo podemos prever.

JL: ¿Y cómo están en este sexenio? ¿Han tenido que resolver varios?

JJ: Hemos ido resolviéndolos. Los hemos resuelto y con un esquema de la misma política de austeridad, apretando el cinturón. Y les decimos con mucha claridad en estos casos específicos que nos ayuden y firmemos un convenio. Pero aparte que le reduzcan. Porque nosotros no podemos evadir la responsabilidad. Pero si les decimos que somos un gobierno responsable y en ese criterio, pues firmamos un convenio y ya les vamos pagando mensualmente.

JL: Y ocurre mucho al fin de los sexenios, sobre todo el último año que hay muchos proveedores que dicen, bueno, no me pagaron el último año ¿va a ser este el caso?

JJ: No. Lo que nosotros comprometimos, todo lo que se ha comprometido en todos los organismos públicos del Gobierno del Estado, todos se van a cumplir, se va a pagar todo lo que se adquirió. Estamos preparados para eso y esa sería una de las condiciones que en lo personal y por supuesto con la visión que tiene nuestro gobernador y la confianza que ha depositado en tu servidor, esa es una garantía. Por eso hay que decirlo muy claro, vamos a cerrar muy bien y desde luego preparándonos para el cierre que es el 2024.

JL: ¿A cuánto asciende el presupuesto del último año?

JJ: Del 23, el que estamos en curso, cerró alrededor de 120 mil millones. Pues vamos a cerrarlo.

JL: ¿Y 2024 tienen una idea?

JJ: 226 mil millones. Es el proyecto para el 24 que está en proceso de revisión. Y es lo que se va a ejercer seguramente. Va a depender todavía, se van a ajustar algunos conceptos.

JL: Secretario, tú tienes una gran formación académica y en el ámbito de lo laboral. Eres contador por la Unach y eres doctor; tienes un alto grado académico. Podemos ver que los resultados están ahí, logrados mediante planeación y una serie de experiencias. ¿Qué otros valores te constituyen, secretario?

JJ: Mira, yo siempre lo vengo diciendo. Los títulos académicos son importantes. Y distintamente en donde los obtengas, son parte de una formación profesional. Pero lo más importante son los valores. Eso es lo fundamental, que tengas disciplina, honestidad, compromiso, seriedad, puntualidad. Es el día a día; por ejemplo, en casa mi maestra fue mi madre, y te decía desde niño, ‘mira, esto es tuyo y lo que no es suyo no lo toques’, y respetar y saludar a tus mayores y sobre todo también algo muy importante, la humildad. Y por eso cuando mientras más conocimiento tengas, más humilde tienes que ser. JL: Hay un sector en México y en Chiapas que es bien importante, es el de los jóvenes. Hay un sector muy grande de jóvenes y a muchos los vemos sin dirección, muchos otros son un poco apáticos de la política, pero nos gustaría saber qué mensaje con la experiencia que te respalda, secretario, con lo que nos estás demostrando con hechos en el encargo que tienes, ¿qué puedes decirle a esos jóvenes que están ahí?

JJ: Pues yo, yo les puedo decir, mira, Jonathan, y desde luego agradecer muchísimo nuevamente a todos, a todas las juventudes que si algo puedo compartir es que estuve durante 24 años en aulas frente a grupo en la máxima casa de estudio de nuestro estado. Soy unachense. Sé muy bien el comportamiento de un joven, de una joven; el ímpetu, el deseo. El tema que es que se canalice adecuadamente esa energía. Y por eso el llamado que yo haría, que deben ser los mejores profesionistas, con toda la disciplina, con todo el orden, pero también tienen que estar muy atentos con los comportamientos políticos.