Chiapas es muy obradorista: Mario Delgado

En entrevista exclusiva, Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, dijo que Chiapas es un estado de gran impacto de las obras y políticas públicas del presidente López Obrador, lo cual se traduce en el agradecimiento y amplio apoyo de su pueblo. Reconoció el liderazgo del gobernador Rutilio Escandón y dijo que la encuesta final para la elección del coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación medirá la honestidad, la cercanía y el conocimiento del estado.

JL: Quiero empezar esta conversación contigo, Mario, con algo que has dicho esta tarde, citándote textualmente: “De contender por la jefatura de la Ciudad de México, prefiero ganar la presidencia con Morena”. ¿Qué te llevó, Mario, a tomar esta decisión?

MD: Que nos ha costado mucho trabajo organizar al partido, a mí me tocó recibir un partido que necesitaba mucha organización, y tres semanas antes de que yo entrara habíamos tenido derrotas aplastantes en Coahuila y en Hidalgo, y a partir de ahí Morena tomó otro rumbo. Hemos ganado 17 gubernaturas, ganamos la mayoría en las elecciones intermedias, renovamos todas las dirigencias, los documentos básicos y me parece que Morena está a punto de consolidar su institucionalización y creo que ese aporte puede ser muy significativo. Además, por supuesto que me entusiasma muchísimo ser partícipe de un proceso en el que vamos a tener, por primera vez en la historia, a una mujer presidenta.

JL: ¿Cómo está en este momento el tema de la unidad? Cuando tú asumiste este cargo en la presidencia nacional, tuviste dos vertientes principales, y una de ellas es la búsqueda de la unidad. Parece que es el eje conductor de tu trabajo en este momento. A pesar de toda la complejidad y con todos los retos que tiene Morena, ¿cómo está el panorama nacional?

MD: Muy bien porque esa unidad viene de la conciencia de la militancia, de que estamos siendo partícipes de algo mucho más grande que nosotros y un proyecto nacional, un proyecto histórico y eso es lo que motiva a la unidad, el cemento que tenemos para estar todas y todos unidos.

JL: En este sentido, el tema de la unidad se vuelve fundamental y hay muchas búsquedas que se están llevando a cabo de manera individual. Quiero y me gustaría que conociéramos un poco más acerca de ti, Mario, y uno de los temas que me gustaría preguntarte, es el de tu formación; tienes una trayectoria amplia en las diputaciones, estuviste como secretario de Finanzas y secretario de Educación en el gobierno de Ebrard, ¿verdad?

MD: Sí, yo soy un producto de los gobiernos de izquierda de la Ciudad de México, toda mi vida he trabajado en los gobiernos de izquierda o he tenido una participación política en la izquierda en la ciudad; primero en la Secretaría de Seguridad Pública cuando López Obrador era jefe de Gobierno y Marcelo Ebrard el secretario. Después con Marcelo como jefe de Gobierno, fui secretario de Finanzas, después secretario de Educación. Fui electo senador de la República por la ciudad con dos millones y medio de votos en el 2012 y después electo por el Distrito 13 de Iztacalco; aquí en nuestra ciudad, eso me permitió llegar a la Coordinación de la mayoría de Morena y a la presidencia de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, y de ahí, dimos el salto a Morena, justamente con esa idea, Jonathan, yo tenía muy claro que nuestro partido estaba viviendo momentos críticos y había que poner orden, había que organizar y es lo que hemos hecho y afortunadamente nos ha ido muy bien.

JL: Y tu convicción por la izquierda ¿de dónde viene, Mario?

MD: Pues yo vengo de una familia de clase media de Colima. Mi papá, funcionario público siempre; mi mamá, maestra, y una de esas familias donde las crisis económicas se sentían de inmediato. Los golpes que ocurrían, por ejemplo la crisis del 82 del 87, pues cambiaban la forma de vida de nuestra familia. Y pues de seguir el ejemplo de mi padre que dedicó toda su vida al servicio público. Nunca participó en política, siempre estuvo trabajando en la burocracia del Gobierno; yo creo que de ahí viene ese gusanito de querer participar. Siempre tuve claro que quería participar en el Gobierno; primero tiene uno inspiración y después me tocó estar en el proceso de desafuero y ahí es donde reflexioné que no podíamos ser nada más partícipes de un gobierno sin llevar un compromiso político mayor, entonces ahí decidí afiliarme, en ese tiempo al PRD, un día antes del desafuero y luchar por las causas del hoy presidente de la República.

JL: En esta izquierda que hoy diriges en el partido, pero que además es parte de tu historia y de tu búsqueda; ¿no te costó trabajo empatar tu formación?, porque eres licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestro en Economía por Essex University, del país más neoliberal de los neoliberales europeos. ¿Cómo hiciste tú o cómo en convicción y formación encuentras esa coyuntura?

MD: Para mí el ITAM representó una manera de salir de Colima, yo quería salir de mi estado y poder estudiar donde quería vivir, aquí en la Ciudad de México, y fue la vía que yo encontré. Debo reconocer que para mí el ITAM fue muy importante en mi formación, y más allá de lo que se dice de escuela de economía neoliberal, la verdad es que te enseñan a tener un pensamiento crítico, ya cada quien decide a dónde se va, pero sí recuerdo que siempre fui un estudiante muy crítico en mis clases y es perfectamente válido y permitido. Creo que hay una parte de tu pensamiento y tus convicciones que las obtienes en la escuela, pero no dependes necesariamente de eso, no te formatean el disco duro, en algún sentido. Y en Inglaterra, ahí sí es muy plural, muy diverso, a pesar de que puede ser un país considerado como una de las cunas del neoliberalismo, especialmente, después de Margaret Thatcher y la influencia que tiene esa ideología en el resto del mundo. Ahí sí, también te puedes encontrar pensamientos de izquierda muy consolidados.

JL: En este caso, en el de tu visión económica, como economista, ¿cómo visualizas un país en materia de desarrollo?

MD: Creo que justamente una de las grandes aportaciones de Andrés Manuel López Obrador es que tal vez México, en estos momentos sea la única alternativa real y viable que hay al neoliberalismo en el mundo. Es decir, Andrés Manuel ha sido muy audaz en su manejo económico porque ha planteado desafíos a tesis neoliberales que eran intocables. Por ejemplo, durante cuántos años nos dijeron en México que el salario no podía crecer más que la inflación porque presionaba al alza en los precios y él dijo: no, vamos a desafiar eso, vamos a aumentar el salario mínimo por encima de la inflación, porque llevamos 30 años de pérdida de poder adquisitivo en términos reales y llevamos una recuperación en términos reales de casi 90 % en apenas cinco años y no hemos tenido un descontrol de la inflación, y por el contrario, hemos tenido un fortalecimiento del mercado interno.

También otro mito derribado por Andrés Manuel López Obrador es que tenías que utilizar la tasa de interés para atraer de manera artificial capitales y con eso mantener la estabilidad cambiaria. Ahora tenemos una estabilidad cambiaria inédita, porque en cinco décadas nunca habíamos observado una apreciación del peso frente al dólar, y en el 2022 el peso fue la moneda que más se revaluó, un 14 % frente al dólar, y no es a partir de una estrategia artificial de manipulación de tasas de interés para tener capitales golondrinos, es a partir de que el manejo responsable de las finanzas públicas del presidente ha generado una gran confianza de los inversionistas extranjeros en México y hoy tienes récord de inversión extranjera directa; apenas al primer semestre de este año 2023 tienes el equivalente a toda la inversión que llegó en 2022.

Hoy tienes una economía que está disminuyendo la desigualdad y que ha sacado de la pobreza a por lo menos a cinco millones de personas, tienes una tasa de crecimiento que está por encima de los Estados Unidos, tienes una revaluación de la moneda mexicana, no hubo gasolinazos, ya no se utiliza el impuesto de gasolinas como un instrumento recaudatorio. No se aumentaron los impuestos, lo cual es una buena noticia, sobre todo para las clases medias y para los pequeños medianos y grandes empresarios; y tienes como consecuencia reservas históricas, internacionales, más de 200 mil millones de dólares. En conclusión, el humanismo mexicano, el modelo económico de López Obrador, de primero los pobres, efectivamente se está demostrando con los hechos y los números que tiene toda la razón. Si atiendes a los más pobres, nos va bien a todos.

JL: Cuando el presidente le da el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, también le da el liderazgo de un movimiento muy grande, que en el partido Morena tú diriges. Mencionabas hace un momento que la economía en México se vuelve una alternativa al neoliberalismo, pero también el movimiento en sí, el movimiento de la Cuarta Transformación, es un movimiento no solo político, es un movimiento de amplia base social, que también es la punta de lanza para muchos otros movimientos o posiciones políticas en Latinoamérica. ¿Cómo ves tú esa posición de México ante el resto del continente latinoamericano?

MD: Creo que Andrés Manuel López Obrador entendió muy bien que para desarticular todo el sistema de corrupción que había creado la oligarquía que gobernó nuestro país, no lo iba a poder hacer con los poderes fácticos, con los medios de comunicación, con los grandes empresarios. Necesitaba el apoyo del pueblo, y en ese sentido, ha sido muy diferente a otros gobiernos en América Latina. La gran fuerza del presidente para hacer esta transformación que estamos viviendo tiene que ver con el apoyo popular a su gobierno y con que ha tenido políticas públicas que van directamente a los más pobres y eso fortalece la base de apoyo.

JL: Ahora el tema en México, el avance que ha tenido la Cuarta Transformación que el presidente ha liderado y que ha dejado claro, por ejemplo, en los temas económicos, es muy sustancial y muy perceptible en muchos sectores, pero hay otros que no han podido modificarse o transformarse, como el Poder Judicial. Creo que a todas luces es un Poder Judicial muy comprometido con otro proyecto. En este momento, ¿cuál es la visión para poder este llevar a cabo el Plan C? ¿Qué viabilidad tiene real, Mario?

MD: Va a depender de cómo nos vaya en las elecciones. Queremos maximizar en Morena la preferencia que tenemos actualmente del pueblo de México, que es mayoritaria; entonces, ¿qué nos falta?, organización para que esa preferencia se convierta en un resultado electoral el 2 de junio del año que entra. El reto es mayor, porque ahí está la gente queriendo votar por Morena.

JL: En este sentido, tiene mucho que ver la percepción que la gente tiene del movimiento, del partido, del proyecto; y en este sentido, hay una embestida de medios de comunicación en contra de uno y a favor del otro lado, ¿cómo le van a hacer?

MD: Tienes un pueblo muy politizado y la forma que nosotros tenemos de llegar a la gente es casa por casa, no tenemos de otra. Nuestra gran lucha es la revolución de las conciencias justamente, porque cuando cambia la mentalidad de la gente, cuando cambia la mentalidad de un pueblo, todas estas campañas de los medios de comunicación y demás no tienen efecto. La Cuarta Transformación, la más importante es la que ocurre en la mentalidad del pueblo de México, porque esta va a volver irreversibles estos avances y va blindarnos contra cualquier posible regreso de gobernantes corruptos, asesinos o ladrones.

JL: Y ese casa por casa requiere como lo has dicho de una organización, ¿cuál es la realidad de los Comités Estatales?

MD: Tenemos Comités Estatales en todas las entidades, tenemos un nuevo Consejo Nacional, hay procesos de organización en cada entidad, obviamente, con distinto nivel de avance, pero me parece que tenemos un nivel de estructura y organización que no había logrado antes en nuestro partido y ahora una capacidad de despliegue de movilización que no teníamos antes.

JL: ¿Qué se va a requerir entonces?

MD: Organización, organización y organización.

JL: En esta parte, Mario, sobre la organización de los comités y de toda la estructura de Morena, me imagino que como en toda circunstancia y proyecto, ahora que se están inscribiendo los aspirantes, la gente que quiere contender en los nueve estados, más los municipios y todo lo que viene, no habrá quien de manera humana y natural, porque así están acostumbrados, quiera favorecer al amigo o al familiar, eso puede suceder. ¿Qué tienes previsto para que se pueda garantizar y poder tener la mayor claridad y posibilidad de participación democrática?

MD: Pedirle a la gente que denuncie cualquier caso de amiguismo, de influyentismo, sectarismo, nepotismo, porque está prohibido por nuestros estatutos; si nosotros no lo detectamos, le pedimos a nuestros militantes y simpatizantes que lo hagan, que lo denuncien para evitarlo.

JL: ¿Cómo está Chiapas, Mario?

MD: Bien, muy contentos, es muy obradorista, quieren mucho al presidente por todo lo que he hecho, con la gran inversión en la gente que hay en Chiapas; bueno, el Tren Maya que será uno de los símbolos, uno de los sellos de esta administración, que pasa por Chiapas y la gente es agradecida y eso nos ayuda mucho; el liderazgo del presidente, pues nos tiene en la altísima preferencia del pueblo chiapaneco.

JL: El gobernador Rutilio Escandón también ha dado un claro ejemplo de no intervención en los procesos electorales,¿tú cómo has visto esa posición?

MD: Yo veo a Rutilio con mucho reconocimiento, me parece que entiende perfectamente su carácter de gobernante pero también como el principal liderazgo de Morena en el estado de Chiapas, y pues se comporta a la altura con mucha responsabilidad, con compromiso con el movimiento. No es aquí de amigos o de impulsar a preferidos. Es de respetar el mando del pueblo de nuestro movimiento.

JL: Al Comité Ejecutivo Estatal, ¿cómo lo ves?

MD: Muy bien; Carlos Molina es un extraordinario dirigente, gente joven, muy movido, siempre lo veo teniendo reuniones de organización con la militancia. Eso es muy bueno, trae mucha energía.

JL: Mario, son muchos los aspirantes que se inscribieron en el proceso en Chiapas.¿Cómo van a hacer con ello?

MD: Todos van a participar, van encuestas de reconocimiento, estas nos darán información de quienes realmente son competitivos, además de considerar las opiniones que darán los consejos estatales.

JL: Estas encuestas de reconocimiento son muy independientes de la encuesta final, ¿correcto?

MD: Sí, se miden dos cosas diferentes. La encuesta de reconocimiento mide simplemente si ubican a la persona, si la conocen. La encuesta de Morena sí es más profunda, mide atributos como la honestidad, cercanía y conocimiento del estado.

JL: Y la cuestión de la paridad de género, ¿está primero en función de lo nacional y luego de los estados?

MD: No, no. La paridad tiene que ver con las nueve entidades. De esas nueve, por lo menos cuatro deben ser mujeres. En el caso de que haya más hombres ganando más encuestas que mujeres, se van a considerar los mejores segundos lugares.

JL: Es decir que si en Chiapas la encuesta la va ganando un hombre pero se requiere una mujer, ¿se baja ese hombre para subir a una mujer?

MD: No, no es así, no es que se requiera una mujer. Se van a revisar los resultados de las encuestas de las nueve entidades al mismo tiempo. Si hay más hombres en primer lugar que mujeres de las cuatro que se requieren, entonces se revisa cuáles son los mejores segundos lugares donde hay mujeres y entonces ahí se da la opción de género.

JL: Mario, muchas gracias por esta charla.

MD: Gracias a ti, Jonathan. Un saludo a Chiapas.