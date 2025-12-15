Chiapas es un lugar seguro: Aparicio Avendaño

Durante el arranque de los trabajos para la Declaratoria como Área Natural Protegida de Las Tres Tzimoleras, realizado el fin de semana y el cual encabezó el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, en el municipio de Tzimol, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, destacó que hoy Chiapas es un estado con carreteras seguras y libre tránsito, lo que permite que sea un destino idóneo para visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Mayor desarrollo

Óscar Aparicio expresó que, con las políticas de preservación y cuidado de los ecosistemas que impulsa el mandatario estatal, nuestro estado, en esta Nueva ERA, tendrá un mayor desarrollo económico y turístico.

“Estamos en Las Tres Tzimoleras, un lugar que próximamente será un área protegida, donde pueden estar en contacto con la naturaleza y practicar deportes de aventura, los invito a que conozcan este lugar; hoy Chiapas es un lugar seguro y con paz”, declaró.

Detalló que derivado de los trabajos de la Mesa de Seguridad, Chiapas cuenta con carreteras seguras, patrullajes permanentes por tierra, mar y aire, lo que hace que nuestro estado sea un destino idóneo para conocer sus bellezas naturales y sitios arqueológicos.

Compromiso

Finalmente, Óscar Aparicio refrendó el compromiso de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) para salvaguardar la integridad y proteger el patrimonio de las familias chiapanecas, así como de los visitantes locales, nacionales y extranjeros.