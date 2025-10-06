Chiapas es una potencia ganadera en la República

Chiapas es uno de los grandes protagonistas de la ganadería mexicana. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la entidad se ubica actualmente en el sexto lugar nacional en producción de carne bovina aportando un 4.1 % del total generado en México.

Además, en los últimos años, la producción acumulada aumentó en un 17.2 %, gracias a la implementación de programas de sanidad animal, mejoramiento genético, manejo productivo y apertura a nuevos mercados.

En esto contexto, solo en 2021, la entidad alcanzó una producción cercana a las 204 mil toneladas de carne de canal de bovino, con un valor económico superior a los 5 mil 668 millones de pesos.

Asimismo, el estado cuenta con un inventario de más de 1.6 millones de cabezas de ganado distribuidas en 84 mil 730 unidades de producción pecuaria. Municipios como Palenque, Ocosingo y Pijijiapan concentran cerca del 22 % del hato ganadero y se consolidan como pilares de la actividad pecuaria en la región.

Sin embargo, pese a los avances, la ganadería chiapaneca enfrenta desafíos como la variabilidad climática, las enfermedades zoonóticas y la necesidad de modernizar la infraestructura de transformación.

Expertos señalaron que la capacitación de productores, la certificación sanitaria y la incorporación de nuevas tecnologías serán claves para mantener la competitividad.

Con sus recursos naturales, su amplia base productiva y el respaldo de políticas públicas, nuestro estado se proyecta no solo como un referente nacional en la producción de carne bovina, sino también con potencial de expansión hacia mercados internacionales.