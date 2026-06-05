Chiapas escalará al top 10 policial

La titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Flor de María Guirao Aguilar, precisó que el avance en la dotación de patrullas a los ayuntamientos se encuentra al 74 por ciento. Aseguró que la totalidad de los 124 municipios cuentan ya con su equipo base; ERA confirma, policía chiapaneca sube en el ranking nacional de policías mejor pagadas, la meta es llegar al octavo puesto.

En el capítulo 39 del programa “Platicando con el Jaguar”, que conduce el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Flor Guirao anunció que durante 2026 se distribuirán 50 patrullas a municipios de Chiapas, luego de que en 2025 se entregaran 43 unidades.

Guirao Aguilar explicó que el Consejo de Seguridad Pública, un órgano normativo y administrativo, valida el uso del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fondo 4) y trabaja de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), el Centro de Control y Confianza (C3), el Centro de Prevención Social, la Universidad de Formación Policial y los municipios.

En el rubro de profesionalización y mejora salarial, el gobernador destacó que Chiapas pasó del lugar 30 al 16 en el ranking nacional, anunció como meta llegar al octavo puesto.

En la charla, los funcionarios charlaron que los agentes estatales perciben entre 19 y 20 mil pesos, y los municipales alrededor de 12 y 16 mil pesos. Además, se otorgan facilidades para que los elementos se profesionalicen en Tuxtla Gutiérrez.

Guirao Aguilar también informó que dentro de las atribuciones del Consejo se encuentra la evaluación de delitos, sobre todo la violencia contra las mujeres, aunque aclaró que su labor es verificar la correcta aplicación de los recursos y programas, mientras que las fiscalías especializadas ejecutan las acciones en terreno.

Trayectoria

Originaria del municipio de Chilón, “Chilondres”, como bromeó en la entrevista, Flor de Guirao Aguilar inició su vida pública en 2012 coordinando eventos en el Ayuntamiento de Chilón. Fue síndica municipal entre 2015 y 2018, diputada local en la LXVII Legislatura y posteriormente militó en el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) durante tres años.

En 2024 volvió a ocupar una curul hasta hace apenas veinte días, cuando el gobernador la designó al frente del Consejo de Seguridad Pública.