Chiapas está en paz, afirma Eduardo Ramírez Aguilar

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó un reconocimiento a las acciones de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, las cuales se replicarán en la entidad; al preguntarle si había un escenario complejo, dijo: “Chiapas está en paz”.

Previo a su repuesta para Cuarto Poder en entrevista exclusiva, el mandatario dijo que las acciones que realiza el gobierno federal están generando las condiciones de seguridad y paz en toda la República.

Por ello dijo que las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se replican con la Mesa de Paz en Chiapas.

- ¿Escenario complejo en Chiapas, gobernador?

- En Chiapas estamos en paz.

El mandatario participó en el evento denominado Abanderamiento de Escoltas, en conmemoración al CCV Aniversario del Día de la Bandera fue organizado por la Dirección de Acción Cívica y desarrollado en las instalaciones del Tercer Regimiento de Artillería, Los Sabinos, del Municipio de Berriozábal, Chiapas.

En ese marco la secretaria general de Gobierno, Dulce Gutiérrez Ovando, durante su participación realizó un llamado a la ciudadanización de la bandera.

“La bandera transitó de ser un lábaro patrio militar a la vida escolar, con intereses de construir civismo y compromiso con la patria”, dijo.

Evento

En el evento se compartió una video-transmisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde dijo que: “la patria confía en los mexicanos que protestan proteger la bandera y la nación”.

En el lugar se pudieron ver alumnos y profesores de 31 escuelas e igual número de escoltas escolares que fueron abanderadas por funcionarios del poder Ejecutivo y mandos militares.

Antes, el mandatario estatal participó del izado a toda asta de la Bandera en la explanada del cuartel militar.

Finalmente, las escoltas escolares, excepto tres cuyos infantes desmayaron por la larga espera en el sol, fueron abanderadas y trasladado el acto cívico a sus escuelas.