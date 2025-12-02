Chiapas está innovando en la educación: Mandujano

El titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Roger Mandujano Ayala, comentó que con el actual gobierno, a casi un año de entrar en funciones, se está innovando en el tema educativo, en la alfabetización, aunque pudieran decir que no es nuevo y que ya se ha hecho, era un asunto olvidado.

El actual gobierno innovó haciendo un modelo propio de alfabetización, un programa pedagógico intercultural. “Estamos innovando también en una pedagogía que le denominamos de las conciencias, que tenga en su centro la reflexión crítica y la introyección de los aprendizajes a través de herramientas innovadoras”.

Inversión

También destacó los programas e inversión tecnológica, que trabajan en colaboración con el Tecnológico de Monterrey, “personalmente he ido a supervisar los recursos tecnológicos que podemos implementar en escuelas chiapanecas”.

Remarcó que no se trata de generar una brecha entre escuelas, que les hace falta infraestructura y que también se están atendiendo por parte del gobernador, si no de marcar un rumbo hacia donde tiene que ir la educación y que estos programas pilotos si funcionan, puedan ir creciendo en torno a la población urbana y luego rural.

Proyectos de innovación educativa

Destacó que para el siguiente año hay proyectos muy importantes, como uno de innovación educativa, para la atención de la población con autismo, de fomento a la lectura para todo el estado y no solamente enseñar a leer y escribir.

Añadió que también hay importantes estrategias para los maestros, fortaleciendo el empoderamiento de las maestras y maestros indígenas, así como la promoción de derechos de niñas, adolescentes y mujeres.

Chiapas ha tenido una excelente comunicación con la parte laboral, que es el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), lo que ha permitido que no haya expresiones como ha sucedido en otros lados del país.