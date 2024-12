Chiapas estado con más casos de malaria registrados

La malaria, también conocida como paludismo, es una enfermedad infecciosa causada por parásitos que se transmiten a las personas por medio de la picadura de mosquitos infectados que pertenecen al género Anopheles. Lo anterior, de acuerdo al análisis que realizó la doctora en Ciencias del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Yolotl Moreno Hernández.

Dicho estudio arrojó que Chiapas es el estado donde más casos se registran en el país.

Investigación

Moreno Hernández realizó la investigación “La malaria en México y el uso de Cecropia obtusifolia como posible antimalárico”, la cual analiza el uso del también llamado Huarumbo.

La malaria o paludismo es una enfermedad parasitaria transmitida por vector (Anopheles spp.), y causada por Plasmodium (P. vivax, P. falciparum, P. malariae y P. ovale).

“Chiapas el más afectado por malaria en México, y área de distribución de C. obtusifolia, que ha mostrado potencial antimalárico y moderado efecto antiinflamatorio con baja toxicidad; sin embargo, se requieren experimentos que demuestren la totalidad de su eficacia y seguridad”, resalta la investigadora sobre los descubrimientos de esta planta y su efectividad.

Objetivo

Su objetivo fue evaluar la situación epidemiológica de malaria en México, donde “el 60 % de los casos se presentan en Chiapas”.

La medicina tradicional como alternativa, por ejemplo C. obtusifolia, es de interés por sus efectos antimaláricos identificados recientemente y su uso tradicional, en México y otros países.

La actividad antimalárica de C. obtusifolia in vitro e in silico, su perfil toxicológico y potencial antiinflamatorio in vivo, para lo cual colectó e identificó C. obtusifolia en Chiapas, se realizaron extractos seriados, analizados por CG-MS, y evaluados a través de técnicas in silico, in vitro y modelos in vivo.

En la C. obtusifolia, identificó compuestos como, -amirina, -sitoesterol, ácido ursólico y crisina e isoorientina, siendo crisina e isoorientina los de mayor potencial antimalárico frente a P. vivax y P. falciparum in silico.