Chiapas evalúa adquirir un nuevo Black Hawk

La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas mantiene en análisis la adquisición de un nuevo helicóptero Black Hawk para reforzar las operaciones aéreas en la entidad, así lo confirmó el director de la Dirección de Transporte Aéreo, Néstor Moisés Landeros González.

En entrevista, el funcionario explicó que la posibilidad de sumar una aeronave adicional a la flota estatal está sobre la mesa, aunque aún en fase de evaluación.

Dicha valoración, se basa en los resultados obtenidos con el modelo Black Hawk que llegó a la corporación en 2025, hasta la fecha, ese helicóptero ha acumulado cerca de 250 horas de vuelo, y su desempeño ha sido visible en el combate a grupos subversivos que afectan la seguridad en diversas regiones.

Landeros González subrayó que esta aeronave se ha convertido en un “brazo muy fuerte” para el apoyo a corporaciones policiales en tierra, y su capacidad de disuasión ha sido clave para mantener el orden en zonas de difícil acceso.

Por ello, dijo, se contempla fortalecer la dirección con un equipo similar, y ya se realizan investigaciones de mercado para nutrir al estado en materia de seguridad aérea.

Aeronaves disponibles

Actualmente, la dependencia cuenta con tres helicópteros, los cuales están disponibles para atender las necesidades de la propia secretaría y de otras instancias gubernamentales que solicitan su apoyo.

El director precisó que se mantiene presencia operativa en todos los municipios de Chiapas, con vuelos de disuasión y recorridos tácticos que incluyen elementos con armamento de alto alcance.

Estas acciones, añadió, han permitido cubrir zonas que al inicio de la administración presentaban serias complicaciones para el acceso, como la sierra y la frontera.

La estrategia de vuelos de presencia y persuasión busca, en todo momento, garantizar el orden y la seguridad en las vías de comunicación del estado.

El análisis para la posible compra del nuevo Black Hawk continúa en proceso, sin que hasta el momento se haya definido una fecha para su adquisición.