Chiapas excluido del Programa Café del Bienestar

Chiapas es uno de los principales estados en la producción de café, una entidad en la que la marginación es mayor en el campo, por ello productores de café del Soconusco mostraron su indignación y molestia por la exclusión del programa Café del Bienestar implementado por el Gobierno Federal, señalan que se mantiene un abandono de la 4T al sector agrícola chiapaneco.

En entrevista, el representante regional de productores de café de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Indalecio Flores Bahamaca, dio a conocer que a pesar de que Chiapas es y ha sido el principal productor de café en México y la región del Soconusco es conocida por producir de los mejores granos del país, extrañamente fue excluido del programa implementado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dijo que la exclusión del programa les perjudica significativamente, ya que no podrán acceder a los beneficios y, principalmente, a precios justos, que ha sido la principal demanda que han exigido en los últimos años.

Señaló que el Café del Bienestar beneficiará a productores de Veracruz, Oaxaca y Puebla, pero dejan afuera a Chiapas, en donde se cultiva uno de los mejores cafés del mundo, lo que genera tristeza en este sector.

Indicó que la producción del aromático grano en el Soconusco se ha visto afectada en años recientes por la roya, una enfermedad que ha generado importantes pérdidas económicas para los productores, pero a pesar de esto, la región sigue siendo una de las principales productoras de café de alta calidad en México.

La exclusión del programa Café del Bienestar ha generado frustración y desconfianza entre los productores, quienes se sienten marginados y no tomados en cuenta por las autoridades federales.