Chiapas, expulsor constante de población

Chiapas es la única entidad del país que ha visto crecer su saldo migratorio negativo de forma constante en los últimos 30 años, es decir, más chiapanecos salen de los que llegan a radicar a la entidad, según el informe “La migración interna en México 1990-2020” elaborado por el Consejo Nacional de Población (Conapo).

El documento, basado en los censos de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), precisa que en 2020 residían en Chiapas 174 mil 961 personas nacidas en otra entidad, mientras que 678 mil 362 chiapanecos de nacimiento vivían fuera del estado.

Esa diferencia de 503 mil 401 personas coloca a la entidad entre las de mayor expulsión de población, junto con Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Tabasco, todos con saldos negativos crecientes.

En la migración reciente, la que mide los movimientos ocurridos en los cinco años previos al censo, Chiapas también aparece con un saldo negativo que se profundizó.

Entre 2015 y 2020, el estado recibió 56 mil 588 migrantes, pero perdió 160 mil 125 residentes que se fueron a vivir a otra entidad, para un saldo neto de -103 mil 537.

La tasa neta de migración fue de -3.7 por cada mil habitantes, una de las más marcadas del país, solo por debajo de Guerrero, Tabasco, Ciudad de México y Veracruz.

El informe señala que los rezagos socioeconómicos se relacionan con la expulsión de población en estados como Chiapas.

Migración interna

El informe destaca que Chiapas es una de las cinco entidades donde la migración intraestatal, es decir, los movimientos entre municipios de la misma entidad, supera a la migración interestatal.

Entre 2015 y 2020, los movimientos dentro del territorio chiapaneco sumaron 69 mil 239 personas, frente a los 56 mil 588 que llegaron de otras entidades.

Esa cifra intraestatal coloca a Chiapas en el quinto lugar nacional por volumen, después del estado de México, Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco.

Nacional

A nivel nacional, 17.2 por ciento de la población reside en una entidad diferente a la de nacimiento, proporción que se ha mantenido estable desde 1990, aunque el volumen pasó de 14.0 a 21.6 millones de personas.

La migración reciente, en tanto, se redujo de 7.0 a 5.5 por ciento de la población de cinco años y más entre 1995-2000 y 2015-2020.