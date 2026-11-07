Chiapas Fashion K’uul proyecta a Tapachula

El presidente municipal, Yamil Melgar, reconoció la promoción turística de Tapachula impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar mediante la pasarela Chiapas Fashion K’uul, organizada por la Secretaría de Turismo del Estado en el marco de “Fiesta Chiapas, El Mequé”.

La perla, sede del evento

Acompañado de su esposa Beba Pedrero y de integrantes del gabinete y del Cabildo, el alcalde agradeció la realización de este encuentro que permite proyectar la riqueza cultural de Chiapas y reconocer el talento de sus artesanas y artesanos. Asimismo, destacó la coordinación con la Secretaría de Turismo, encabezada por Segundo Guillén, representado en este evento por Javier Domínguez, subsecretario de Promoción Turística.

Melgar señaló que la cultura, los textiles y las tradiciones son parte fundamental de la identidad de nuestros pueblos y un atractivo para quienes visitan la región. Por ello, resaltó la importancia de preservar nuestras raíces, fortalecer la chiapanequidad y compartir el orgullo de ser tapachultecos mediante experiencias que vinculan el turismo con el talento artesanal.

La pasarela se llevó a cabo el 5 de noviembre en el restaurante BAÖS Mar y Tierra, en Marina Chiapas, con acceso gratuito. Su cartel incluyó a las firmas Casilda Mut, Folklora, Juxta, Flora María, Lixo y Catal, como parte de una propuesta que celebra el encuentro entre la tradición textil, la creatividad y el diseño contemporáneo.

Yamil Melgar reiteró el compromiso del Ayuntamiento de sumar esfuerzos con el Gobierno del Estado para fortalecer la promoción turística de Tapachula, preservar sus expresiones culturales y generar mayores oportunidades para quienes mantienen vivas nuestras tradiciones.