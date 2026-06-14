Chiapas, foco sísmico en mayo

Durante el mes de mayo, el Servicio Sismológico Nacional reportó tres mil 363 temblores con epicentros dentro del territorio mexicano, Chiapas se encuentra dentro de las entidades con mayores registros.

Las magnitudes registradas van de 1.0 a 5.6, y además de Chiapas, la distribución de los epicentros se concentró principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, así como en el istmo de Tehuantepec y en el golfo de California.

El evento más grande del mes fue de magnitud 5.6, ocurrió el día 4 de mayo, a las 09:19 horas, y tuvo su epicentro a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Su mecanismo focal indica que el sismo se debió a una falla de tipo inverso, en la que el bloque de techo se desplazó hacia arriba con respecto al bloque de piso.

Este tipo de fallas son características de las zonas de subducción, como la que ocurre entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. El temblor fue sentido en algunas zonas de los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla.

Registros

El 28 de mayo, a las 10:18 horas tuvo lugar un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en el océano Pacífico, a 412 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco. En esta zona se encuentra el contacto entre las placas tectónicas de Rivera y Pacífico.

Se presentaron dos sismos en el estado de Yucatán. Uno ocurrió el día 14 a las 22:40 horas y otro el día 16 a las 15:35 horas. Ambos ocurrieron al noreste de Ticul y fueron de magnitudes 4.0 y 3.5, respectivamente.

En lo que respecta a Chiapas, la mayor actividad sísmica se presenta en las regiones de Soconusco, Istmo-Costa, Zoque y Norte, principalmente con magnitudes que van desde los 3.0 hasta los 4.9.