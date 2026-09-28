Chiapas fortalece atención hemato-oncológica

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, anunciaron la construcción del Centro Estatal de Hemato-Oncología del IMSS-Bienestar, que se ubicará en Tuxtla Gutiérrez y será el primer hospital de estas características en la región. Contará con un acelerador lineal, 120 camas, 26 consultorios de especialidad, servicios de quimioterapia y radioterapia, así como una unidad de trasplante hematopoyético, en beneficio de aproximadamente cinco millones de personas.

El mandatario agradeció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para hacer realidad este proyecto en Chiapas, que brindará atención gratuita de alta especialidad a niñas, niños, jóvenes, personas adultas y personas adultas mayores. Destacó que acercar estos servicios permitirá evitar que las y los pacientes tengan que trasladarse a otros estados para recibir tratamiento.

“A nombre del pueblo de Chiapas, expreso mi agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; al doctor Alejandro Svarch Pérez y a todo el equipo del IMSS-Bienestar, por fijarse en Chiapas para consolidar este gran proyecto en materia de salud. Muchas gracias por esta inversión tan importante. Esto reafirma que la presidenta Claudia Sheinbaum trae en el corazón a nuestro estado”, manifestó.

IMSS-Bienestar

Por su parte, Alejandro Svarch Pérez sostuvo que el inicio de la construcción del Centro Estatal de Hemato-Oncología, que comenzará en los próximos días, representa un paso estratégico para fortalecer los servicios públicos de salud en Chiapas. Explicó que se brindará atención gratuita para distintos padecimientos hemato-oncológicos, mediante una amplia cartera de servicios que incluye hematología, hematología pediátrica, oncología médica, oncología pediátrica, cirugía oncológica y cirugía ambulatoria.

Acompañaron este anuncio el titular de la Unidad de Planeación Estratégica del IMSS-Bienestar, Gerardo Orantes Jordán; la coordinadora estatal del IMSS-Bienestar en Chiapas, Sofía Carlota Aguilar Herrera; el secretario de Salud estatal, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; y el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, entre otras personas invitadas.