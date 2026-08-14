Chiapas fortalece el empleo formal

La Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), que encabeza Luis Pedrero González, informó que Chiapas mantiene una evolución positiva en materia laboral, al registrar 262 mil 287 personas trabajadoras afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al cierre de julio de 2026.

Esta cifra representa un incremento de 445 empleos respecto al registro previo, cuando se contabilizaron 261 mil 842 personas aseguradas, lo que refleja la continuidad en la generación de oportunidades dentro del mercado laboral formal de la entidad.

En la comparación anual, Chiapas reportó una variación positiva de tres mil 813 empleos, al superar los 258 mil 474 puestos de trabajo registrados durante el mismo periodo de 2025.

Dinamismo

El titular de la SEyT, Luis Pedrero González, destacó que estos resultados muestran el dinamismo del empleo formal en Chiapas y los avances alcanzados mediante la coordinación entre el Gobierno del Estado, el sector productivo y las instituciones vinculadas al desarrollo económico.

Pedrero González señaló que la generación de empleos formales brinda mayor estabilidad económica, acceso a la seguridad social y mejores condiciones de bienestar para las familias chiapanecas.

Finalmente, refrendó el compromiso de continuar impulsando políticas públicas que fortalezcan la inversión, la capacitación laboral y la creación de oportunidades en todas las regiones del estado.