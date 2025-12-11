Chiapas fortalece prevención del embarazo juvenil

Como parte de las acciones de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), la Secretaría de Educación (SE), encabezada por Roger Mandujano Ayala, impartió a través de la Unidad de Igualdad de Género el taller de sensibilización y formación “Embarazo a temprana edad”, dirigido a docentes de Educación Básica, con el propósito de fortalecer su capacidad de prevención, orientación y acompañamiento.

En representación del titular de la dependencia, el subsecretario de Educación Estatal, Gilberto de los Santos Cruz, destacó la relevancia de estos espacios formativos para promover una educación integral en sexualidad y desarrollar competencias que permitan actuar de manera informada, sensible y oportuna. Subrayó que estas acciones se alinean con la política pública del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, orientada a garantizar entornos de igualdad, protección a la infancia y prevención de la violencia.

Como parte del trabajo interinstitucional entre los sectores educativo y de salud, Verónica Duarte Villafaña, enlace de la Unidad de Desarrollo de Capacidades de la Subdirección de Salud de la Mujer, enfatizó la importancia de que el personal docente distinga las diferencias entre el embarazo temprano y el embarazo infantil, así como sus implicaciones individuales, familiares y sociales, considerando además los distintos tipos de violencia asociados.