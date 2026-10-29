Chiapas fortalece su estabilidad financiera

La calificadora S&P Global National Ratings subió la calificación crediticia de largo plazo del estado de Chiapas a ‘mxAA-’ desde ‘mxA+’, con perspectiva estable. Es el nivel más alto que la agencia le ha otorgado desde que comenzó a calificarlo en 2017, y confirma la mejora que anticipó hace un año, cuando cambió su perspectiva a positiva.

Este resultado es fruto de la política de responsabilidad financiera impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y ejecutada por la Secretaría de Finanzas, a cargo de Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito.

De acuerdo con el informe de S&P, entre los principales factores de esta mejora se encuentran el fortalecimiento de los ingresos propios y la menor dependencia de la Federación, lo que permitió incrementar en dos puntos porcentuales la recaudación estatal en el ejercicio 2025.

Endeudamiento bajo

De igual forma, se reconoció el exitoso refinanciamiento de todos los créditos y la cancelación de las emisiones bursátiles del estado entre 2025 y febrero de 2026, lo que derivó en el pago de intereses más bajos y la liberación de recursos que antes estaban comprometidos como garantía. Destacó que el Estado mantiene un endeudamiento bajo y controlado, equivalente a cerca del 16.7 % de los ingresos operativos y con un pago anual de solo 1.9 % de los mismos.

Por otro lado, la calificadora destacó la solidez en la liquidez y que la deuda con proveedores es baja.

Para el pueblo de Chiapas, este logro impulsado bajo el liderazgo del gobernador se traduce en más recursos destinados a obra pública prioritaria como carreteras, escuelas, agua potable y salud. Asimismo, se obtienen mejores condiciones crediticias que generan ahorros para el erario y una señal de confianza que impulsa la llegada de inversiones y la creación de empleos, consolidando un futuro de mayor bienestar para el estado.