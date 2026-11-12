Chiapas fortalece su presencia en el ITB Americas 2026

En el segundo día de ITB Americas 2026, Chiapas dio continuidad a su participación en esta plataforma internacional con reuniones de trabajo orientadas a fortalecer vínculos y generar oportunidades para el desarrollo turístico de la entidad.

Próximo evento

En este marco, el secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, sostuvo un encuentro con Miguel Aguíñiga Rodríguez, titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, para abordar la propuesta de realizar un evento nacional de turismo de naturaleza, que contempla a Chiapas como sede.

Esta iniciativa permitiría proyectar la riqueza natural y el turismo comunitario de Chiapas, en el que las localidades tienen un papel central al compartir su cultura, tradiciones y los atractivos de sus territorios. Este modelo también favorece el desarrollo local y la generación de bienestar para las familias que participan en la actividad.

La presencia de Chiapas en ITB Americas contribuye a posicionar su oferta turística ante compradores, empresas y líderes de la industria de distintos mercados, así como a establecer alianzas estratégicas y generar oportunidades de negocio que amplíen la promoción del estado y favorezcan el crecimiento del sector turístico.