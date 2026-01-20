Chiapas fortalece su promoción internacional

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, Chiapas fortaleció su proyección internacional con la presentación del destino “Chiapas Extraordinario por Naturaleza”, realizada en la Fundación Casa de México en España, con la colaboración de Conexstur.

Encuentro

La secretaria de Turismo del Estado de Chiapas (Sectur Chiapas), María Eugenia Culebro Pérez, encabezó este encuentro dirigido a empresarios del sector turístico español, medios de comunicación e invitados especiales, quienes conocieron de primera mano la riqueza cultural, natural e histórica que distingue a Chiapas.

Muestra cultural

Como parte del evento se presentó una muestra gastronómica y cultural que destacó la diversidad de productos, sabores y expresiones identitarias del estado, reforzando su valor patrimonial y su atractivo ante el mercado internacional.

Esta participación forma parte de la estrategia de promoción internacional impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, cuyo respaldo y visión han permitido posicionar a Chiapas como un destino confiable, sostenible y con una oferta turística extraordinaria.